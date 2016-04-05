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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:34
Государственный департамент США
Офис официального представителя
Заявление Государственного секретаря Энтони Блинкена
28 февраля 2022 года
Сегодня в координации с нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты принимают дальнейшие меры против российской финансовой системы в ответ на продолжающуюся преднамеренную войну России против Украины. Неизменно поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины, мы будем продолжать действовать вместе с нашими союзниками и партнерами, обеспечивая негативные последствия для России, если она будет продолжать свою войну по выбору.
Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (УКИА) запретило всем американским физическим и юридическим лицам проводить какие-либо транзакции с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации. Кроме того, УКИА ввело блокирующие санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций, известного в качестве тайного фонда Президента Путина и его ближайшего окружения, двух его дочерних компаний и Генерального директора Кирилла Дмитриева.
Мы приняли сегодняшние меры, чтобы ослабить способность России использовать свои международные резервы с целью подрыва воздействия наших санкций, а также чтобы помешать России получить доступ к своему фонду благосостояния для использования в продолжающейся войне против Украины.
Соединенные Штаты будут продолжать тесно координировать шаги со своими партнерами и союзниками для обеспечения серьезных последствий для России в связи с ее войной против Украины. Мы разделяем с нашими партнерами и союзниками единство цели, решимость и стремление привлечь Россию к ответственности за ее агрессию, особенно организаторов этой войны по выбору.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:35
Успіх написав: wild.tomcat написав: Успіх написав:
[quote="5406507:BIGor"
Если не фейк, модераторы, добавьте и беллорусию в название ветки.
То що - я вже далеко не поїду?
Тут буду кордон оберігати?
ви на глобус україни давно дивилися? бачили на ньому десь кордон у львівобл з білорашою?
-------
Так від Львова до Волині - 2 кроки![/quote]
ну не хилі у вас такі кроки. тільки до волині до 80-100 км, а до кордону ще ціла волинь десь 150+ км. для вєртушки хв 40 льоту, для мехколон - ціла вічність, врахувуючи ліси, болота + все це сильно перекопано бурштинщиками + сезон
імхо якщо цим напрямком вирішать щось робити то тільки авіа, дуже мало місць кудою могли б йти колони, і їх там всі і спалять. цього, тим більше тепер, вони не розуміти не можуть, якимм б долбаками вони не були, для цього достатньо навіть спинного мозку
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в Вів 01 бер, 2022 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:40
wild.tomcat написав:
ну не хилі у вас такі кроки. тільки до волині до 80-100 км, а до кордону ще ціла волинь десь 150+ км. для вєртушки хв 40 льоту, для мехколон - ціла вічність, врахувуючи ліси, болота + все це сильно перекопано бурштинщиками
Ну ви ж не знаєте де я!
А я і так забагато натякнув...
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Додано: Вів 01 бер, 2022 13:23
pesikot написав: flyman написав: Howl написав:
С учётом того, что на переговорах РФ требует выполнение тех условий, с которой она и развязала эту "операцию" убоя, то они будут идти до последнего. Скорее всего, даже их участники переговоров не в курсе какой творится у нас.
А вот догадывается или знает ли РБ об этом, то хз.
Признать войну для обоих стран — это их крах.
В їх розуміння це спец-операція. Для свого лохторату. Не думаю, що будуть іти до останнього. Не потрібно думати, що там ідіоти і дурні.
Просто тре розуміти їхню шкалу цінностей і математику
Точно также аргументировали, почему Путин не нападёт. Мол, не идиоты, понимают последствия
Так вот нет. НЕ понимают
Все, кто оказывает сопротивление объявлены нацистами
третій раз пишу: в них своя система цінностей і своя математика.
те що ти не розумієш їх, то це не означає, що вони ідіоти і що вони не діють раціонально в системі своїх цінностей.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 01 бер, 2022 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 13:24
pesikot написав: flyman написав: Howl написав:
С учётом того, что на переговорах РФ требует выполнение тех условий, с которой она и развязала эту "операцию" убоя, то они будут идти до последнего. Скорее всего, даже их участники переговоров не в курсе какой творится у нас.
А вот догадывается или знает ли РБ об этом, то хз.
Признать войну для обоих стран — это их крах.
В їх розуміння це спец-операція. Для свого лохторату. Не думаю, що будуть іти до останнього. Не потрібно думати, що там ідіоти і дурні.
Просто тре розуміти їхню шкалу цінностей і математику
Точно также аргументировали, почему Путин не нападёт. Мол, не идиоты, понимают последствия
Так вот нет. НЕ понимают
Все, кто оказывает сопротивление объявлены нацистами
Сейчас еще много пацифистов, особенно по подвалам - "зачем они там воюют, про детей пусть подумают", или что "война скоро закончится, договорятся".
То что Путин болен - даже много ваты признало.
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