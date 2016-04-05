Додано: Вів 01 бер, 2022 12:34

Государственный департамент США

Офис официального представителя

Заявление Государственного секретаря Энтони Блинкена

28 февраля 2022 года

Сегодня в координации с нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты принимают дальнейшие меры против российской финансовой системы в ответ на продолжающуюся преднамеренную войну России против Украины. Неизменно поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины, мы будем продолжать действовать вместе с нашими союзниками и партнерами, обеспечивая негативные последствия для России, если она будет продолжать свою войну по выбору.

Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (УКИА) запретило всем американским физическим и юридическим лицам проводить какие-либо транзакции с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации. Кроме того, УКИА ввело блокирующие санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций, известного в качестве тайного фонда Президента Путина и его ближайшего окружения, двух его дочерних компаний и Генерального директора Кирилла Дмитриева.

Мы приняли сегодняшние меры, чтобы ослабить способность России использовать свои международные резервы с целью подрыва воздействия наших санкций, а также чтобы помешать России получить доступ к своему фонду благосостояния для использования в продолжающейся войне против Украины.

Соединенные Штаты будут продолжать тесно координировать шаги со своими партнерами и союзниками для обеспечения серьезных последствий для России в связи с ее войной против Украины. Мы разделяем с нашими партнерами и союзниками единство цели, решимость и стремление привлечь Россию к ответственности за ее агрессию, особенно организаторов этой войны по выбору.