flyman написав:розумієш їх, то це не означає, що вони ідіоти і що вони не діють раціонально в системі своїх цінностей
Флай не забирать тела своих "героев" (которые Умерли по его преступному приказу) это какая система ценностей, подскажите, не очень разбираюсь. Про рациональность даже обсуждать не хочу, он закидывает без прикрытия технику и тела, в ожидании что у нас когда закончатся снаряды, топливо и патроны. которые расстреливают в упор его армию, а он на те же грабли посылает новые и новые. Сколько было заходов через бородянку, гостомеле, бучу? Не менее трёх (Я сбился со счёта). Они даже не меняли маршрут нападения. У меня впечатление, что он больше нас ненавидит свою армию и желает ей скорую свинячую смерть. Либо не он, а кто то другой это желает, в надежде что поражение РФ наконец сместит пуйло с трона. Как вариант пуйло обвинит в пораженияи страны НАТО которые поставляют Украине оружие и нажмёт ядерную кнопку. На данный момент пуйло может остановить только Китай.
Логика ежедневной эскалации даже если есть, то она не в военной и не в политической плоскости, это та стадия злобо-истерики, когда человек себя уже не контролирует.
vitaliian Про тела говорить не буду, но по поводу извращенной рациональности можно предположить, что судя по количеству устаревших т72 и прочих мотолыг, параллельно достигается цель их утилизации. Ну и старые запасы пайков, не выбрасывать же. Армии всегда модернизируются, а старье куда-то девать надо. Вот и совмещают, так сказать. А что, я бы этому совсем не удивился. Ему на всю страну (имею в ввиду людей) нас... ть, а тут какие то тысячи солдат...
flyman написав:розумієш їх, то це не означає, що вони ідіоти і що вони не діють раціонально в системі своїх цінностей
Флай не забирать тела своих "героев" (которые Умерли по его преступному приказу) это какая система ценностей, подскажите, не очень разбираюсь. Про рациональность даже обсуждать не хочу, он закидывает без прикрытия технику и тела, в ожидании что у нас когда закончатся снаряды, топливо и патроны. которые расстреливают в упор его армию, а он на те же грабли посылает новые и новые. Сколько было заходов через бородянку, гостомеле, бучу? Не менее трёх (Я сбился со счёта). Они даже не меняли маршрут нападения. У меня впечатление, что он больше нас ненавидит свою армию и желает ей скорую свинячую смерть. Либо не он, а кто то другой это желает, в надежде что поражение РФ наконец сместит пуйло с трона. Как вариант пуйло обвинит в пораженияи страны НАТО которые поставляют Украине оружие и нажмёт ядерную кнопку. На данный момент пуйло может остановить только Китай.
Логика ежедневной эскалации даже если есть, то она не в военной и не в политической плоскости, это та стадия злобо-истерики, когда человек себя уже не контролирует.
Гітлер не на голому місці взявся. А на ідеї реваншу після 1ї світової. І то не тільки його була ідея, якщо еліти і нація підтримала. Можливо тут ідея СРСР-2 і не тільки в його голові. Можливо що інше: "голова предмет темний і дослідам не підлягає" (с)
Думаю, поразка там буде подана як перемога: "денацифікація і демилітаризація здійснена, але ціною великих втрат через втручання НАТО". НАТО може стати "нацистько-бендерівським", або щось в тому дусі.
В побєдний актив РФ ідуть: Дніпровсько-Кримський канал, частина Таврії, ЛНР/ДНР, ЧАЕС. Поки що такий вимальовується aftermath
vitaliian написав:Про рациональность даже обсуждать не хочу, он закидывает без прикрытия технику и тела, в ожидании что у нас когда закончатся снаряды, топливо и патроны. которые расстреливают в упор его армию, а он на те же грабли посылает новые и новые. Сколько было заходов через бородянку, гостомеле, бучу? Не менее трёх (Я сбился со счёта). Они даже не меняли маршрут нападения. У меня впечатление, что он больше нас ненавидит свою армию и желает ей скорую свинячую смерть. Либо не он, а кто то другой это желает, в надежде что поражение РФ наконец сместит пуйло с трона.
Не шукайте тут ніякої конспірології. Це просто воєнні помилки. І все. Це все можна пояснити, просто лінь багато писати.
vitaliian написав:Про рациональность даже обсуждать не хочу, он закидывает без прикрытия технику и тела, в ожидании что у нас когда закончатся снаряды, топливо и патроны. которые расстреливают в упор его армию, а он на те же грабли посылает новые и новые. Сколько было заходов через бородянку, гостомеле, бучу? Не менее трёх (Я сбился со счёта). Они даже не меняли маршрут нападения. У меня впечатление, что он больше нас ненавидит свою армию и желает ей скорую свинячую смерть. Либо не он, а кто то другой это желает, в надежде что поражение РФ наконец сместит пуйло с трона.
Не шукайте тут ніякої конспірології. Це просто воєнні помилки. І все. Це все можна пояснити, просто лінь багато писати.
А як вони могли би зайти в Київ? Спробували десант,не пройшло. Спробували найкоротшій шлях, не вийшло. Потім не в лоб, а збоку, теж не йде. Рішення завдання методом brute force. Я теж досить часто намагаюсь розв'язати проблему "тупим перебором варіантів". Чи мо' будем генштабу РФ давати підказки (чи послати на stackoverflow.com)?
С российского сайта Фонтанка.ру (время московское):
Поставки машин в автосалоны Петербурга почти полностью остановились. То, что осталось, стремительно дорожает 01.03.2022 14:23
При этом цены растут, а ассортимент сокращается. «Все программы поддержек от дистрибьюторов с сегодняшнего дня отменены», — говорит топ-менеджер.
«В настоящий момент очень сложно строить прогнозы. Понятно одно — объем авторынка может сократиться на 25–40% при удорожании автомобилей на 20% и ставке по автокредиту выше 30%», — подчеркивает Роман Слуцкий.
Оператор порта Гамбург объявил об остановке обработки грузов в российские порты. В Петербург оттуда приходит до 35% контейнеров 01.03.2022 15:12
Отказ HHLA от отправки грузов в Россию лишит российские порты не только немецких грузов. Дело в том, что через океанские немецкие, голландские и бельгийские порты к нам приходит подавляющее большинство грузов из Юго-Восточной Азии.
Во всем порту Гамбург, который обрабатывает до 10 млн контейнеров в год, действуют два оператора — один из них — HHLA, — объясняет глава консалтингового агентства Infranews Алексей Безбородов. — Из них где-то на четвертом месте это российский поток. Гамбург — на четверть российский. Для Петербурга же Гамбург — основной порт трансшиппинга, на него приходится более 70%. Остальное — из Бремерхафена, Роттердама и Антверпена. Из этих 70% половина обрабатывается на терминалах HHLA».
Росавиация продлила ограничения на полеты на юге России до 8 марта 01.03.2022 14:50
Режим временного ограничения полетов сегодня продлен до 3:45 мск 8 марта, сообщает 1 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации. Работа аэропортов временно приостановлена в Геленджике, Симферополе, Элисте, Анапе (Витязево), Краснодаре (Пашковский), Брянске, Белгороде, Курске (Восточный), Липецке, Воронеже (Чертовицкое) и Ростове-на-Дону (Платов).
Т.е. они уже считают, что минимум до 8 марта продлится "блицкриг". 8 марта будет 13-й день войны.
Попавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard 01.03.2022 13:29
Ранее Mastercard проинформировала о блокировке доступа к платёжной системе для нескольких российских финансовых учреждений. Visa также сообщила, что готовится к соблюдению санкционного режима против России.