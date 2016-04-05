Додано: Вів 01 бер, 2022 14:00

flyman написав: розумієш їх, то це не означає, що вони ідіоти і що вони не діють раціонально в системі своїх цінностей розумієш їх, то це не означає, що вони ідіоти і що вони не діють раціонально в системі своїх цінностей

Флай не забирать тела своих "героев" (которые Умерли по его преступному приказу) это какая система ценностей, подскажите, не очень разбираюсь. Про рациональность даже обсуждать не хочу, он закидывает без прикрытия технику и тела, в ожидании что у нас когда закончатся снаряды, топливо и патроны. которые расстреливают в упор его армию, а он на те же грабли посылает новые и новые. Сколько было заходов через бородянку, гостомеле, бучу? Не менее трёх (Я сбился со счёта). Они даже не меняли маршрут нападения. У меня впечатление, что он больше нас ненавидит свою армию и желает ей скорую свинячую смерть. Либо не он, а кто то другой это желает, в надежде что поражение РФ наконец сместит пуйло с трона. Как вариант пуйло обвинит в пораженияи страны НАТО которые поставляют Украине оружие и нажмёт ядерную кнопку. На данный момент пуйло может остановить только Китай.Логика ежедневной эскалации даже если есть, то она не в военной и не в политической плоскости, это та стадия злобо-истерики, когда человек себя уже не контролирует.