Поставки машин в автосалоны Петербурга почти полностью остановились. То, что осталось, стремительно дорожает
01.03.2022 14:23
При этом цены растут, а ассортимент сокращается. «Все программы поддержек от дистрибьюторов с сегодняшнего дня отменены», — говорит топ-менеджер.
«В настоящий момент очень сложно строить прогнозы. Понятно одно — объем авторынка может сократиться на 25–40% при удорожании автомобилей на 20% и ставке по автокредиту выше 30%», — подчеркивает Роман Слуцкий.
Оператор порта Гамбург объявил об остановке обработки грузов в российские порты. В Петербург оттуда приходит до 35% контейнеров
01.03.2022 15:12
Отказ HHLA от отправки грузов в Россию лишит российские порты не только немецких грузов. Дело в том, что через океанские немецкие, голландские и бельгийские порты к нам приходит подавляющее большинство грузов из Юго-Восточной Азии.
Во всем порту Гамбург, который обрабатывает до 10 млн контейнеров в год, действуют два оператора — один из них — HHLA, — объясняет глава консалтингового агентства Infranews Алексей Безбородов. — Из них где-то на четвертом месте это российский поток. Гамбург — на четверть российский. Для Петербурга же Гамбург — основной порт трансшиппинга, на него приходится более 70%. Остальное — из Бремерхафена, Роттердама и Антверпена. Из этих 70% половина обрабатывается на терминалах HHLA».
Росавиация продлила ограничения на полеты на юге России до 8 марта
01.03.2022 14:50
Режим временного ограничения полетов сегодня продлен до 3:45 мск 8 марта, сообщает 1 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации. Работа аэропортов временно приостановлена в Геленджике, Симферополе, Элисте, Анапе (Витязево), Краснодаре (Пашковский), Брянске, Белгороде, Курске (Восточный), Липецке, Воронеже (Чертовицкое) и Ростове-на-Дону (Платов).
Т.е. они уже считают, что минимум до 8 марта продлится "блицкриг". 8 марта будет 13-й день войны.
Попавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard
01.03.2022 13:29
Ранее Mastercard проинформировала о блокировке доступа к платёжной системе для нескольких российских финансовых учреждений. Visa также сообщила, что готовится к соблюдению санкционного режима против России.
И от наших:
Запорізька обласна військова адміністрація
ЗСУ знищили техніку окупантів на території Бердянського аеродрому ударом тактичного ракетного комплексу Точка-У - оперативний штаб Бердянського виконкому
*станом на 12:55
ЕНЕРГОДАР
Енергодар тримається.
Вчора, ви знаєте, там містяни зробили барикади та не дали можливості окупантам заїхати в місто.
Атомна станція працює, ситуація стабільна.
Є певні проблеми, які оперативно вирішуються.
Команда працює - вони молодці!
*керівник ЗОВА Олександр Старух
Mar 1 at 13:37