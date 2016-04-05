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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 155156157158
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 15:11

С российского сайта Фонтанка.ру (время московское):
Поставки машин в автосалоны Петербурга почти полностью остановились. То, что осталось, стремительно дорожает
01.03.2022 14:23

При этом цены растут, а ассортимент сокращается. «Все программы поддержек от дистрибьюторов с сегодняшнего дня отменены», — говорит топ-менеджер.

«В настоящий момент очень сложно строить прогнозы. Понятно одно — объем авторынка может сократиться на 25–40% при удорожании автомобилей на 20% и ставке по автокредиту выше 30%», — подчеркивает Роман Слуцкий.

https://www.fontanka.ru/2022/03/01/70479350/
Оператор порта Гамбург объявил об остановке обработки грузов в российские порты. В Петербург оттуда приходит до 35% контейнеров
01.03.2022 15:12

Отказ HHLA от отправки грузов в Россию лишит российские порты не только немецких грузов. Дело в том, что через океанские немецкие, голландские и бельгийские порты к нам приходит подавляющее большинство грузов из Юго-Восточной Азии.

Во всем порту Гамбург, который обрабатывает до 10 млн контейнеров в год, действуют два оператора — один из них — HHLA, — объясняет глава консалтингового агентства Infranews Алексей Безбородов. — Из них где-то на четвертом месте это российский поток. Гамбург — на четверть российский. Для Петербурга же Гамбург — основной порт трансшиппинга, на него приходится более 70%. Остальное — из Бремерхафена, Роттердама и Антверпена. Из этих 70% половина обрабатывается на терминалах HHLA».

https://www.fontanka.ru/2022/03/01/70479524/
Росавиация продлила ограничения на полеты на юге России до 8 марта
01.03.2022 14:50

Режим временного ограничения полетов сегодня продлен до 3:45 мск 8 марта, сообщает 1 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации. Работа аэропортов временно приостановлена в Геленджике, Симферополе, Элисте, Анапе (Витязево), Краснодаре (Пашковский), Брянске, Белгороде, Курске (Восточный), Липецке, Воронеже (Чертовицкое) и Ростове-на-Дону (Платов).

https://www.fontanka.ru/2022/03/01/70479398/

Т.е. они уже считают, что минимум до 8 марта продлится "блицкриг". 8 марта будет 13-й день войны.

Попавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard
01.03.2022 13:29

Ранее Mastercard проинформировала о блокировке доступа к платёжной системе для нескольких российских финансовых учреждений. Visa также сообщила, что готовится к соблюдению санкционного режима против России.

https://www.fontanka.ru/2022/03/01/70479188/

И от наших:
Запорізька обласна військова адміністрація
ЗСУ знищили техніку окупантів на території Бердянського аеродрому ударом тактичного ракетного комплексу Точка-У - оперативний штаб Бердянського виконкому

*станом на 12:55

https://t.me/zoda_gov_ua/4835
ЕНЕРГОДАР

Енергодар тримається.
Вчора, ви знаєте, там містяни зробили барикади та не дали можливості окупантам заїхати в місто.

Атомна станція працює, ситуація стабільна.
Є певні проблеми, які оперативно вирішуються.
Команда працює - вони молодці!

*керівник ЗОВА Олександр Старух
Mar 1 at 13:37

https://t.me/zoda_gov_ua/4834
yanyura
 
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