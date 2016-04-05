Zebra написав:Я не виключаю, що деякі країни НАТО в подальшому можуть зафарбувати знаки на своїх військах і так само втрутитися у війну, наприклад під мандатом ООН поза радбезом.
Они на это не пойдут. Могут прислать добровольцев и инструкторов впридачу к оружию. Как в финскую войну 1939-1940.
Так добровольцы обычно набираются не только среди населения, но и военных. В ЛДНР воевали в основном российские контрактники и наемники-вагнеровцы, среди местного населения были желающие только на блокпостах постоять, но затем и они самоустранились.
Если в странах Запада будут и дальше показывать ужасную картинку, население будет давить на правительства, чтоб что-то делалось.
Под фрагом ООН может быть большинством стран проголосована миротворческая миссия. РФ не имеет на этот случай право вето. И тогда ни одна конкретная страна не объявит войну. Официально будет считаться, что весь мир уполномочен установить мир на территории Украины.
Zebra написав:Под фрагом ООН может быть большинством стран проголосована миротворческая миссия. РФ не имеет на этот случай право вето. И тогда ни одна конкретная страна не объявит войну. Официально будет считаться, что весь мир уполномочен установить мир на территории Украины.
Миротворцев априори никто не может ввести на территории где конфликт в самой что не есть горячей фазе, со стрельбой из градов и бомбёжками. Если не секрет, вы в Чернигове ещё или успели уехать?
Zebra написав:Я не виключаю, що деякі країни НАТО в подальшому можуть зафарбувати знаки на своїх військах і так само втрутитися у війну, наприклад під мандатом ООН поза радбезом.
Они на это не пойдут. Могут прислать добровольцев и инструкторов впридачу к оружию. Как в финскую войну 1939-1940.
Так добровольцы обычно набираются не только среди населения, но и военных. В ЛДНР воевали в основном российские контрактники и наемники-вагнеровцы, среди местного населения были желающие только на блокпостах постоять, но затем и они самоустранились.
Если в странах Запада будут и дальше показывать ужасную картинку, население будет давить на правительства, чтоб что-то делалось.
Под фрагом ООН может быть большинством стран проголосована миротворческая миссия. РФ не имеет на этот случай право вето. И тогда ни одна конкретная страна не объявит войну. Официально будет считаться, что весь мир уполномочен установить мир на территории Украины.
Миротворцы ООН не заходят, когда идёт активная фаза боёв с участием регулярных войск. Только когда объявлено перемирие, чтобы не допустить дальнейших столкновений.
Ужасную картинку и дальше будут показывать, но что касается реального вмешательства, американцы уже дали однозначный отказ. Остальные партнёры по НАТО вряд ли сделают иначе.
"Президент был очень четким, что он не намерен посылать американские войска вести войну с Россией. И я думаю, что здесь важно отметить, что, по сути, это был бы шаг в направлении, потому что зона без полетов потребует выполнения", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Это потребует развертывания американских военных для обеспечения исполнения, которое будет прямым конфликтом, потенциально прямым конфликтом и потенциально войной с Россией, в чем мы не планируем участвовать", – сказала она.
roberto dark написав:Миротворцев априори никто не может ввести на территории где конфликт в самой что не есть горячей фазе, со стрельбой из градов и бомбёжками. Если не секрет, вы в Чернигове ещё или успели уехать?
Може. В Кореї воювали миротворці, на основі військ США, в Африці теж колись було, на основі швейцарської армії. Для цього треба виключити РФ зі складу РБ ООН, чи взагалі з ООН. Наш посол в ООН попросив підняти руку ті країни, які голосували за прийнятя РФ в ООН. Ніхто не підняв - це підстава виключити РФ з ООН. (в лапках, процедура складніша і не така) Тільки все це довга процедура, а нам треба миттєво, тому Путлер так жене, бо розуміє, що потім задавлять колективом.
Востаннє редагувалось lapay в Вів 01 бер, 2022 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Повний текст виступу Володимира Зеленського перед Європарламентом:
"Дуже дякую! Шановні присутні, ви знаєте, я останні дні не знаю, як правильно всіх вітати. Тому що я не можу казати "Добрий ранок", чи "Доброго дня", чи "Добрий вечір". Не можу, і це абсолюта правда, тому що щоденно для когось цей день точно не добрий, щоденно для когось цей вечір – останній. Я говорю сьогодні і зараз про своїх громадян України, які захищають ціною свого життя наші стіни, свободу. Я дуже радий, те що побачив тут – цей настрій, такий об'єднуючий. Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас – країн ЄС, але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для кожної держави. Ви знаєте, я не говорю, не читаю папірці, тому що папірці в житті моєї держави закінчились. Все це реальне: і ці загиблі люди, все це справжнє життя. І ви знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рідними, такими самими, як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей: найміцніших, найсильніших, надзвичайних українців. І ми дуже часто любимо говорити, що ми всі переможемо, і я дуже радий, що ви про це вже не тільки говорите, а й бачите. І ми точно всі переможемо, я впевнений у цьому. Є такий вираз: "Український вибір Європи". Те, чого ми прагнули, до чого йшли і йдем. І я дуже би хотів, щоби звучав у вас до нас "Вибір Європою вже України". У мене є пару хвилин поспілкуватись з вами, тому що є невеликі обстріли та ракетні удари. Цей ранок був трагічним для всіх нас. Дві крилаті ракети – по Харкову. Місто, яке біля кордонів з РФ, там завжди було дуже багато росіян і завжди вони дружили, дуже теплі відносини були, там більше 20 "вузів", це був і є центр, де найбільша кількість університетів в нашій країні. Молодь – яскрава, розумна, яка завжди збирається і збиралась на всі свята на найбільшій площі в нашій державі. Площа Свободи. І це найбільша площа Європи. І це правда – площа Свободи. Уявіть собі – зранку, 2 крилі ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ми боремось просто за свою землю і свою свободу, і, повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і в державу не зайде. Повірте мені. Кожна площа сьогодення, як би вона не називалась, вона буде називатись площею Свободи. В кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці. У нас є бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. і знов президент Путін скаже, що це якась операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких вони військових заводах вони працюють? На яких ракетах? Може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив! У нас дуже вмотивований народ, дуже. ми боремось за наші права – свободу та життя. А зараз ми боремось за виживання. і це наша найголовніша мотивація, але ми боремося, щоб бути рівноправними членами європи. І я вважаю, що сьогодні ми всі показуємо, що ми такі є. З нами ЄС точно буде міцніший. Без вас україна буде самотньою. Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці, і тоді життя переможе смерть, а світ – темряву. Слава Україні!"
[quote="5406531:Zebra"]. Не смог сразу ответить , уже удалили . Очень разочарован вами. Невероятно разочарован вашим нытьем , вашей позицией. Идти до конца , до победы. Ну а если что так поезжайте сразу снег на Чукотку убирать .