Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 бер, 2022 16:47
vitaliian написав:
https://vimeo.com/683315421
Капец.
До прихода російських варварів - було тихе спокійне містечко
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 01 бер, 2022 16:54
Минобороны РФ: В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием
Информационные атаки на Россию проводятся 72 главным центром информационно-психологических операций ВС Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве. Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.
Хомяк
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Додано: Вів 01 бер, 2022 16:55
Обратите внимание на карту, которую показали на белТВ с лукой. Это может быть карта планируемого раздела оккупантами.
Zebra
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Додано: Вів 01 бер, 2022 16:55
официальное заявление ТАСС,кому интересно-хотите,проверяйте,не хотите проверять-верьте на слово,не хотите верить-не верьте,ждите ракет
Хомяк
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Додано: Вів 01 бер, 2022 16:57
Хомяк написав:
официальное заявление ТАСС,кому интересно-хотите,проверяйте,не хотите проверять-верьте на слово,не хотите верить-не верьте,ждите ракет
ТАСС в Украине не должен открываться, спалился хомячек
Zebra
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Додано: Вів 01 бер, 2022 17:03
Zebra в Луганске норм открывается
Хомяк
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Додано: Вів 01 бер, 2022 17:04
Zebra хотите,верьте,хотите,нет
Хомяк
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Додано: Вів 01 бер, 2022 17:04
Хомяк написав:
официальное заявление ТАСС,кому интересно-хотите,проверяйте,не хотите проверять-верьте на слово,не хотите верить-не верьте,ждите ракет
Угу верим Гитлеру и тасс
Ещё про бородянку
https://t.me/kievreal1/7969?single
Ох там жертв наверное
Востаннє редагувалось
vitaliian
в Вів 01 бер, 2022 17:08, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Додано: Вів 01 бер, 2022 17:07
моцкали разгоняют, что взяли Энергодар, позвонил на атомную станцию, - хрен им не взяли, город и атомная под нашим контролем...
edvardd
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Додано: Вів 01 бер, 2022 17:09
Хомяк написав: Zebra
прочитал,счел нужным предупредить
Спасибо. Приняли к сведению верить или нет каждый решает для себя сам и несёт ответственность.
vitaliian
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