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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 160161162163164165>
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 16:47

  vitaliian написав:https://vimeo.com/683315421

Капец.
До прихода російських варварів - було тихе спокійне містечко
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 16:54

Минобороны РФ: В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием

Информационные атаки на Россию проводятся 72 главным центром информационно-​психологических операций ВС Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-​программные комплексы и объекты связи в Киеве.

Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Обратите внимание на карту, которую показали на белТВ с лукой. Это может быть карта планируемого раздела оккупантами.

Зображення
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 16:55

официальное заявление ТАСС,кому интересно-хотите,проверяйте,не хотите проверять-верьте на слово,не хотите верить-не верьте,ждите ракет
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 16:57

  Хомяк написав:официальное заявление ТАСС,кому интересно-хотите,проверяйте,не хотите проверять-верьте на слово,не хотите верить-не верьте,ждите ракет

ТАСС в Украине не должен открываться, спалился хомячек
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:03

Zebra в Луганске норм открывается
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:04

Zebra хотите,верьте,хотите,нет
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:04

  Хомяк написав:официальное заявление ТАСС,кому интересно-хотите,проверяйте,не хотите проверять-верьте на слово,не хотите верить-не верьте,ждите ракет

Угу верим Гитлеру и тасс
Ещё про бородянку
https://t.me/kievreal1/7969?single
Ох там жертв наверное
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 бер, 2022 17:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:07

моцкали разгоняют, что взяли Энергодар, позвонил на атомную станцию, - хрен им не взяли, город и атомная под нашим контролем...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:09

  Хомяк написав:Zebra прочитал,счел нужным предупредить

Спасибо. Приняли к сведению верить или нет каждый решает для себя сам и несёт ответственность.
vitaliian
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