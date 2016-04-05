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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 161162163164165>
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:17

Хомяк
Не нагнітайте! А посилання, якогось біса відкривається без впн навіть
Україна нездоланна!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ТВ работает где то?
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:21

Ірина_ я не нагнетаю,я предупреждаю кого могу,зачем гибнуть невинным людям.Я даже не комментирую
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:22

Хомяк непотрібно нести сюди інформаційне російське лайно
Україна нездоланна!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:23

  otg написав:ТВ работает где то?

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:24

Сняли ограничения со всех рос.сайтов и соц.сетей
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:25

  vitaliian написав:
  otg написав:ТВ работает где то?

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Окупанти завдали удару по київській телевежі - Геращенко
Там апаратну розбили
Україна нездоланна!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:27

  Ірина_ написав:Хомяк непотрібно нести сюди інформаційне російське лайно


Прошу забанити хомяка за розповсюдження панічних настроїв.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ірина_ написав:Окупанти завдали удару по київській телевежі - Геращенко
Там апаратну розбили

Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 бер, 2022 17:28, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:28

  Zebra написав:Обратите внимание на карту, которую показали на белТВ с лукой. Это может быть карта планируемого раздела оккупантами.

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капитан очевидность . это уже всем ясно , только дураки не поняли .
moldashavanin
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