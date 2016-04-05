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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 бер, 2022 17:17
Хомяк
Не нагнітайте! А посилання, якогось біса відкривається без впн навіть
Україна нездоланна!
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Ірина_
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Додано: Вів 01 бер, 2022 17:19
ТВ работает где то?
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otg
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Додано: Вів 01 бер, 2022 17:21
Ірина_ я не нагнетаю,я предупреждаю кого могу,зачем гибнуть невинным людям.Я даже не комментирую
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Хомяк
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Додано: Вів 01 бер, 2022 17:22
Хомяк непотрібно нести сюди інформаційне російське лайно
Україна нездоланна!
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Ірина_
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vitaliian
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Додано: Вів 01 бер, 2022 17:24
Сняли ограничения со всех рос.сайтов и соц.сетей
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Додано: Вів 01 бер, 2022 17:25
Окупанти завдали удару по київській телевежі - Геращенко
Там апаратну розбили
Україна нездоланна!
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Ірина_
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Додано: Вів 01 бер, 2022 17:27
Ірина_ написав:Хомяк
непотрібно нести сюди інформаційне російське лайно
Прошу забанити хомяка за розповсюдження панічних настроїв.
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Хомякоид
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Додано: Вів 01 бер, 2022 17:27
Ірина_ написав:
Окупанти завдали удару по київській телевежі - Геращенко
Там апаратну розбили
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 01 бер, 2022 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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