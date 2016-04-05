vitaliian написав:процессы там давно идут, у пуйла серьезные болячки, а назначенного приемника который бы всех устраивал нет. Эта война один из процессов по отстранению силовиков от тела. Китай подписал все все необходимые ему договоры с РФ и пуйло ему больше не нужен, может эти процессы ускорить.
На сколько я знаю ...среди текущих Ылит рфии уже идут "консультации кто будет следующий" чтобы всех устраивал ... как я понимаю "бункерного" уже списали ...уж слишком много глупостей он надел.
vitaliian написав:Сняли ограничения со всех рос.сайтов и соц.сетей
Газета.ру и одноклассники не открываются тасс действительно открывался даже после грозных анонимусов. Есть системы борьбы с блокировкой, применяемые блокируемыми Иначе любой анонимус смог бы отключить все сайты любой страны