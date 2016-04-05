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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 162163164165166167>
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:28

  Zebra написав:Обратите внимание на карту, которую показали на белТВ с лукой. Это может быть карта планируемого раздела оккупантами.

Зображення


капитан очевидность . это уже всем ясно , только дураки не поняли .
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Сняли ограничения со всех рос.сайтов и соц.сетей

В Черкасах не зняли, Воля.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ірина_ написав:Окупанти завдали удару по київській телевежі - Геращенко
Там апаратну розбили
удара было два чуть позже видео выложу в ветке про войну
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:35

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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:38

2й удар дорогожичи

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:41

  otg написав:ТВ работает где то?

Всі канали також транслюються на youtube.com.

Телемарафон https://www.youtube.com/watch?v=lhs2JS_f9bI
Україна нездоланна!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:44

https://charter97.org/ru/news/2022/3/1/456990/
"Не халей их, они вас не будут жалет".... не пожалели. :(
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:55

  vitaliian написав:процессы там давно идут, у пуйла серьезные болячки, а назначенного приемника который бы всех устраивал нет. Эта война один из процессов по отстранению силовиков от тела. Китай подписал все все необходимые ему договоры с РФ и пуйло ему больше не нужен, может эти процессы ускорить.

На сколько я знаю ...среди текущих Ылит рфии уже идут "консультации кто будет следующий" чтобы всех устраивал ... как я понимаю "бункерного" уже списали ...уж слишком много глупостей он надел.
Мда
 
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Боремося з фейками в кожній області країни

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https://t.me/mintsyfra/2671
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:17

  vitaliian написав:Сняли ограничения со всех рос.сайтов и соц.сетей

Газета.ру и одноклассники не открываются
тасс действительно открывался даже после грозных анонимусов.
Есть системы борьбы с блокировкой, применяемые блокируемыми
Иначе любой анонимус смог бы отключить все сайты любой страны
Starikan
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