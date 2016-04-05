Мда написав:На сколько я знаю ...среди текущих Ылит рфии уже идут "консультации кто будет следующий" чтобы всех устраивал ... как я понимаю "бункерного" уже списали ...уж слишком много глупостей он надел.
Надо же! За 5 дней прозрели!? До этого 20+ лет ничего не замечали. Видать мировая изоляция помогла + фото/видео из Украины в соцсетях.
Starikan написав:Ірина_ Днем заклеивал скотчем окна крест-накрест. Видела бы это моя мать, которая медсестрой фронтового госпиталя прошла до Сталинграда и вернулась невредимой.
Сегодня как раз думал об этом. Вспоминал поколение родителей: "Лишь бы не было войны". А этот козёл решил нам (нашим детям) напомнить, что такое война.
Харьков сегодня продолжают крепко обстреливать. Сходил в АТБ - полки совершенно пустые. Ни молочки, ни колбасы, ни рыбы, ни хлебо-булочных, круп - пусто. Приличная очередь стояла на улице, не в магазин, а рядом - может быть хлеб привезут. Как понял, в магазин заносить не будут, так на улице и продадут.
Сейчас опять возд. тревога.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 01 бер, 2022 19:09, всього редагувалось 1 раз.
По-моему, напрасно, наехали на Хомяка. Он не разводил панику, а просто сообщил о возможной опасности. Так же, как многократно первые 3 дня повторяли, что надо держаться подальше от военных объектов. По сравнению с тем, что встречаешь в инете или в домовых чатах - это очень спокойное и рациональное сообщение.