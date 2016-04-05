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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 165166167168169 ... 172>
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:17

  vitaliian написав:Сняли ограничения со всех рос.сайтов и соц.сетей

Газета.ру и одноклассники не открываются
тасс действительно открывался даже после грозных анонимусов.
Есть системы борьбы с блокировкой, применяемые блокируемыми
Иначе любой анонимус смог бы отключить все сайты любой страны
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:22

  Ірина_ написав:
  otg написав:ТВ работает где то?

Всі канали також транслюються на youtube.com.

Телемарафон https://www.youtube.com/watch?v=lhs2JS_f9bI
Да для нас нет проблем. Вопрос для тех кто вне инета. Но местные каналы работают и хорошо хоть так.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:33

  Мда написав:На сколько я знаю ...среди текущих Ылит рфии уже идут "консультации кто будет следующий" чтобы всех устраивал ... как я понимаю "бункерного" уже списали ...уж слишком много глупостей он надел.

Надо же! За 5 дней прозрели!? До этого 20+ лет ничего не замечали. :evil:
Видать мировая изоляция помогла + фото/видео из Украины в соцсетях.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:37

  vitaliian написав:
  Ірина_ написав:Окупанти завдали удару по київській телевежі - Геращенко
Там апаратну розбили
удара было два чуть позже видео выложу в ветке про войну

Станом на 18:00 внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі у Шевченківському районі попередньо загинуло 5 осіб та 5 осіб постраждало :cry:
Україна нездоланна!
Ірина_
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Авианалет на Харьков
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:46

Starikan тримайтеся!!!
Україна нездоланна!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:48

На Южноукраинскую АЭС идет колонна с танками, пошли в обход Николаева через Вознесенск. Подходят к Вознесенску сейчас.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:49

Ірина_
Днем заклеивал скотчем окна крест-накрест.
Видела бы это моя мать, которая медсестрой фронтового госпиталя прошла до Сталинграда и вернулась невредимой.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:49

Ребята давайте о том что хорошо или плохо поговорим после войны, сейчас важно понять что останется от наших инвестиций в кржн и от наших сбережений в других активах.

Бородянку сегодня разбомбили авиацией. Хочу ошибиться думая что этим намекнули что ждет киев на днях.. потому что другого смысла бомбить несчастную бородянку ну меньше нуля. Кстати когда то ездил туда смотреть объект, сама бородянка мне настолько не понравилась что от просмотра я отказался чтобы не морочить людям мозги.

На профильной ветке есть видео что сделали в Бородянке.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:56

  vitaliian написав:Ребята давайте о том что хорошо или плохо поговорим после войны, сейчас важно понять что останется от наших инвестиций в кржн и от наших сбережений в других активах.

Бородянку сегодня разбомбили авиацией. Хочу ошибиться думая что этим намекнули что ждет киев на днях.. потому что другого смысла бомбить несчастную бородянку ну меньше нуля. Кстати когда то ездил туда смотреть объект, сама бородянка мне настолько не понравилась что от просмотра я отказался чтобы не морочить людям мозги.

На профильной ветке есть видео что сделали в Бородянке.

Да уже понятно, что кацапы будут делать только то, что умеют: ровнять с землей.
airmax78
 
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