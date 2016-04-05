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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 163164165166167>
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:22

  Ірина_ написав:
  otg написав:ТВ работает где то?

Всі канали також транслюються на youtube.com.

Телемарафон https://www.youtube.com/watch?v=lhs2JS_f9bI
Да для нас нет проблем. Вопрос для тех кто вне инета. Но местные каналы работают и хорошо хоть так.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:33

  Мда написав:На сколько я знаю ...среди текущих Ылит рфии уже идут "консультации кто будет следующий" чтобы всех устраивал ... как я понимаю "бункерного" уже списали ...уж слишком много глупостей он надел.

Надо же! За 5 дней прозрели!? До этого 20+ лет ничего не замечали. :evil:
Видать мировая изоляция помогла + фото/видео из Украины в соцсетях.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:37

  vitaliian написав:
  Ірина_ написав:Окупанти завдали удару по київській телевежі - Геращенко
Там апаратну розбили
удара было два чуть позже видео выложу в ветке про войну

Станом на 18:00 внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі у Шевченківському районі попередньо загинуло 5 осіб та 5 осіб постраждало :cry:
Україна нездоланна!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:45

Авианалет на Харьков
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:46

Starikan тримайтеся!!!
Україна нездоланна!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:48

На Южноукраинскую АЭС идет колонна с танками, пошли в обход Николаева через Вознесенск. Подходят к Вознесенску сейчас.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:49

Ірина_
Днем заклеивал скотчем окна крест-накрест.
Видела бы это моя мать, которая медсестрой фронтового госпиталя прошла до Сталинграда и вернулась невредимой.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:57

  Starikan написав:Ірина_
Днем заклеивал скотчем окна крест-накрест.
Видела бы это моя мать, которая медсестрой фронтового госпиталя прошла до Сталинграда и вернулась невредимой.
:cry:
Друзі, Ви тільки відписуйтеся час від часу як є зв'язок. Дуже важливо зараз підтримувати одне одного.
Україна нездоланна!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:03

  Starikan написав:Ірина_
Днем заклеивал скотчем окна крест-накрест.
Видела бы это моя мать, которая медсестрой фронтового госпиталя прошла до Сталинграда и вернулась невредимой.

Сегодня как раз думал об этом. Вспоминал поколение родителей: "Лишь бы не было войны". А этот козёл решил нам (нашим детям) напомнить, что такое война.

Харьков сегодня продолжают крепко обстреливать.
Сходил в АТБ - полки совершенно пустые. Ни молочки, ни колбасы, ни рыбы, ни хлебо-булочных, круп - пусто. Приличная очередь стояла на улице, не в магазин, а рядом - может быть хлеб привезут. Как понял, в магазин заносить не будут, так на улице и продадут.

Сейчас опять возд. тревога.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 01 бер, 2022 19:09, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:08

По-моему, напрасно, наехали на Хомяка.
Он не разводил панику, а просто сообщил о возможной опасности. Так же, как многократно первые 3 дня повторяли, что надо держаться подальше от военных объектов.
По сравнению с тем, что встречаешь в инете или в домовых чатах - это очень спокойное и рациональное сообщение.
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