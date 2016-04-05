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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 164165166167>
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сходил в АТБ - полки совершенно пустые. Ни молочки, ни колбасы, ни рыбы, ни хлебо-булочных, круп - пусто. Приличная очередь стояла на улице, не в магазин, а рядом - может быть хлеб привезут. Как понял, в магазин заносить не будут, так на улице и продадут.

Ви маєте хоч якісь запаси продуктів та води?
Україна нездоланна!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:09

курт волкер про безпілотну зону
цікаво, це виключно приватна думка чи він виконує роль натякальшика кому треба від кого треба?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:13

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, сегодня утром США стали свидетелями более 400 ракет, выпущенных Россией во время вторжения в Украину, пишет CNN :twisted:
Україна нездоланна!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:курт волкер про безпілотну зону
цікаво, це виключно приватна думка чи він виконує роль натякальшика кому треба від кого треба?

На жаль Волкер наразі не при "справах" скоріш за все це його приватна думка,на жаль. І Байден і Джонсон чітко і відверто сказали, що цього не буде, бо інакше 3-я світова. Закарпатські мольфари 8 років назад всі як одни з 4-х сказали, що війна з Росією буде, один сказав і про третю світову, що буде далі - один сказав нічого доброго, двоє промовчало, а одна сказала, що все буде добре, так по пам'яті.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:21

Василь-Рівне про мольфар подтверждаю, читал такое. Еще подумал что несерьёзно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:24

Харьков сейчас

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:поэтому развязка скоро. Потому что долбить градами мирных жителей, нарываясь на все возможные последствия это агония зверя загнанного в угол.


мне кажется, что зверь смертельно болен (счёт идёт на недели-месяцы его естественного срока жизни) и одновременно психически ненормален - отправится в ад (сам или ему помогут) гораздо быстрее, чем пойдут реальные движения в Гааге. Т.е. "земного" наказания хутина, как основного зачинщика мы не увидим.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:34

  Василь-Рівне написав:
  wild.tomcat написав:курт волкер про безпілотну зону
цікаво, це виключно приватна думка чи він виконує роль натякальшика кому треба від кого треба?

На жаль Волкер наразі не при "справах" скоріш за все це його приватна думка,на жаль. І Байден і Джонсон чітко і відверто сказали, що цього не буде, бо інакше 3-я світова. Закарпатські мольфари 8 років назад всі як одни з 4-х сказали, що війна з Росією буде, один сказав і про третю світову, що буде далі - один сказав нічого доброго, двоє промовчало, а одна сказала, що все буде добре, так по пам'яті.


ну то ще як то кажуть бабка надвоє гадала. по його послужному списку можна цілком зробити висновок, що він, скоріше всього, з тих, кого бувших не буває. якщо він виступає як приватна особа, то немає ніякого сенсу йому відкривати рот і витрачати на це калорії. навіщо це і кому це цікаво? байден і джонсон, як політики і далі будуть казати, що вони цього робити не будуть. не положено їм по статусу це казати. а, скажімо цру чи хто ще там, ротом волкера може, ніби як в приватному порядку, заявляти все що вважає за потрібне. і байден як би не при ділах і той кому слід натяка почув.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Вів 01 бер, 2022 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:35

  Ірина_ написав:
  ЛАД написав:Сходил в АТБ - полки совершенно пустые. Ни молочки, ни колбасы, ни рыбы, ни хлебо-булочных, круп - пусто. Приличная очередь стояла на улице, не в магазин, а рядом - может быть хлеб привезут. Как понял, в магазин заносить не будут, так на улице и продадут.

Ви маєте хоч якісь запаси продуктів та води?

С водой пока в Харькове проблем нет. Какие-то небольшие запасы продуктов у меня лично ещё есть. При моих потребностях на несколько дней-неделю хватит. Завтра схожу в супермаркет "Рост" посмотрю, что там. По отзывам знакомых какие-то продукты там ещё есть, хотя ассортимент значительно сократился. Не хочу писать с чужих слов, завтра отпишусь.
В некоторых местах проблемы со светом (попросту нет). Как понимаю, связано с повреждением электроподстанций вследствие обстрелов. Сегодня с утра не работала ТЭЦ-3. Как понимаю, по той же причине. В результате в районе её обслуживания нет отопления и гор. воды.

P.s. На улице обстрелы воспринимаются заметно хуже, чем дома.
P.p.s. Как понимаю, обстрел киевской телебашни - подтверждение верности предупреждения, опубликованного Хомяком.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:40

  Ой+ написав:
  Успіх написав:
  s0v7a написав:
PPS
Так чим відрізняэться, чи не так, що означають - поляниця і полуниця? :

Вчіть мову, бо в першому слові є помилка!
Одна бува не правильна
Так і кулю можна скопити в сьогоднішній час, через таку дрібничку :wink: :mrgreen:

В цих словах ключове у вимові "ниц":
вимова деяких слів та звуків становить проблему для російськомовних, які з дитинства не вчили української. Наприклад: паляниця, полуниця, криниця, рушниця. Росіяни вимовляють ці слова з м’яким звуком “і” замість “и”, а “ц” іноді замінюють “тс”.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/full/1 ... -vijskovix

Якщо будете так перевіряти, то знайте на що звертати увагу.


от слова Укрзалізниця они там наверное все поголовно в дамп сыпятся :lol: :lol:
Alex2007
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