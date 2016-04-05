Додано: Вів 01 бер, 2022 19:58

глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что военные продолжат операцию до достижения поставленных целей;

на автомобильном рынке началась агония: цены на некоторые «народные» модели за один день взлетели на полмиллиона;

Вопросы о последних событиях в Донбассе уже в следующем учебном году могут быть включены в Государственную итоговую аттестацию (ГИА) для школьников. Это произойдет после того, как они появятся в учебниках, сообщает 1 марта РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

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Ранее «Фонтанка» писала, что петербургские школы уже получили из Минобрнауки четкие рекомендации, как нужно рассказывать ученикам о событиях на Украине.

В Краснодарском крае пообещали выплаты семьям военных из региона, погибших в ходе спецоперации РФ на территории Украины. Об этом 1 марта заявил губернатор Вениамин Кондратьев.



«Близким Александра Лысенко и каждой проживающей на территории нашего края семье погибших военнослужащих — участников специальной операции на Украине выплатим материальную помощь в размере 2 млн рублей . Понимаю, боль утраты ничто не сможет утешить, но мы никого не оставим и будем всячески поддерживать», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

за 5 млн

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне запланированы крупные военно-патриотические проекты — всего более 11 тысяч мероприятий.

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Он отдельно выделил работу против «фальсификации истории». «Предстоит реализовать ряд крупных военно-патриотических проектов, направленных против попыток фальсификации истории, исказить правду о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашистской Германии», — заявил министр.

Поставки машин в автосалоны Петербурга почти полностью остановились. То, что осталось, стремительно дорожает

Если бы ещё сказали какие конкретно цели.Я себе представляю, как это будет подано, если ничего не изменится в РФ.По-моему, лучше сдаться нам в пленNo comments.