Ви маєте хоч якісь запаси продуктів та води?
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Додано: Вів 01 бер, 2022 19:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ви маєте хоч якісь запаси продуктів та води?
Україна нездоланна!
Додано: Вів 01 бер, 2022 19:09
курт волкер
цікаво, це виключно приватна думка чи він виконує роль натякальшика кому треба від кого треба?
Додано: Вів 01 бер, 2022 19:13
По словам высокопоставленного представителя Пентагона, сегодня утром США стали свидетелями более 400 ракет, выпущенных Россией во время вторжения в Украину, пишет CNN
Україна нездоланна!
Додано: Вів 01 бер, 2022 19:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На жаль Волкер наразі не при "справах" скоріш за все це його приватна думка,на жаль. І Байден і Джонсон чітко і відверто сказали, що цього не буде, бо інакше 3-я світова. Закарпатські мольфари 8 років назад всі як одни з 4-х сказали, що війна з Росією буде, один сказав і про третю світову, що буде далі - один сказав нічого доброго, двоє промовчало, а одна сказала, що все буде добре, так по пам'яті.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 01 бер, 2022 19:21
Василь-Рівне про мольфар подтверждаю, читал такое. Еще подумал что несерьёзно.
Додано: Вів 01 бер, 2022 19:24
Харьков сейчас
Додано: Вів 01 бер, 2022 19:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
мне кажется, что зверь смертельно болен (счёт идёт на недели-месяцы его естественного срока жизни) и одновременно психически ненормален - отправится в ад (сам или ему помогут) гораздо быстрее, чем пойдут реальные движения в Гааге. Т.е. "земного" наказания хутина, как основного зачинщика мы не увидим.
Додано: Вів 01 бер, 2022 19:34
ну то ще як то кажуть бабка надвоє гадала. по його послужному списку можна цілком зробити висновок, що він, скоріше всього, з тих, кого бувших не буває. якщо він виступає як приватна особа, то немає ніякого сенсу йому відкривати рот і витрачати на це калорії. навіщо це і кому це цікаво? байден і джонсон, як політики і далі будуть казати, що вони цього робити не будуть. не положено їм по статусу це казати. а, скажімо цру чи хто ще там, ротом волкера може, ніби як в приватному порядку, заявляти все що вважає за потрібне. і байден як би не при ділах і той кому слід натяка почув.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Вів 01 бер, 2022 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 бер, 2022 19:35
С водой пока в Харькове проблем нет. Какие-то небольшие запасы продуктов у меня лично ещё есть. При моих потребностях на несколько дней-неделю хватит. Завтра схожу в супермаркет "Рост" посмотрю, что там. По отзывам знакомых какие-то продукты там ещё есть, хотя ассортимент значительно сократился. Не хочу писать с чужих слов, завтра отпишусь.
В некоторых местах проблемы со светом (попросту нет). Как понимаю, связано с повреждением электроподстанций вследствие обстрелов. Сегодня с утра не работала ТЭЦ-3. Как понимаю, по той же причине. В результате в районе её обслуживания нет отопления и гор. воды.
P.s. На улице обстрелы воспринимаются заметно хуже, чем дома.
P.p.s. Как понимаю, обстрел киевской телебашни - подтверждение верности предупреждения, опубликованного Хомяком.
Додано: Вів 01 бер, 2022 19:40
от слова Укрзалізниця они там наверное все поголовно в дамп сыпятся
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