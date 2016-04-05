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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:46

мда колеги,,. напівпусті полки АТБ це вже зовсім сумно...
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:49

  wild.tomcat написав:курт волкер про безпілотну зону
цікаво, це виключно приватна думка чи він виконує роль натякальшика кому треба від кого треба?

Уже от Британии и США однозначно сказали, что они не будут устанавливать никаких зон.
Стингеры - это не то совсем.

Кстати, а что по самолётам от партнёров? Третьякова выдала вместе с количеством, - а потом проде от Польши и Венгрии опровергли? Так как на самом деле?
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  #<1 ... 164165166167
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