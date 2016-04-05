wild.tomcat написав:курт волкер про безпілотну зону цікаво, це виключно приватна думка чи він виконує роль натякальшика кому треба від кого треба?
На жаль Волкер наразі не при "справах" скоріш за все це його приватна думка,на жаль. І Байден і Джонсон чітко і відверто сказали, що цього не буде, бо інакше 3-я світова. Закарпатські мольфари 8 років назад всі як одни з 4-х сказали, що війна з Росією буде, один сказав і про третю світову, що буде далі - один сказав нічого доброго, двоє промовчало, а одна сказала, що все буде добре, так по пам'яті.
ну то ще як то кажуть бабка надвоє гадала. по його послужному списку можна цілком зробити висновок, що він, скоріше всього, з тих, кого бувших не буває. якщо він виступає як приватна особа, то немає ніякого сенсу йому відкривати рот і витрачати на це калорії. навіщо це і кому це цікаво? байден і джонсон, як політики і далі будуть казати, що вони цього робити не будуть. не положено їм по статусу це казати. а, скажімо цру чи хто ще там, ротом волкера може, ніби як в приватному порядку, заявляти все що вважає за потрібне. і байден як би не при ділах і той кому слід натяка почув.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Вів 01 бер, 2022 19:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Сходил в АТБ - полки совершенно пустые. Ни молочки, ни колбасы, ни рыбы, ни хлебо-булочных, круп - пусто. Приличная очередь стояла на улице, не в магазин, а рядом - может быть хлеб привезут. Как понял, в магазин заносить не будут, так на улице и продадут.
Ви маєте хоч якісь запаси продуктів та води?
С водой пока в Харькове проблем нет. Какие-то небольшие запасы продуктов у меня лично ещё есть. При моих потребностях на несколько дней-неделю хватит. Завтра схожу в супермаркет "Рост" посмотрю, что там. По отзывам знакомых какие-то продукты там ещё есть, хотя ассортимент значительно сократился. Не хочу писать с чужих слов, завтра отпишусь. В некоторых местах проблемы со светом (попросту нет). Как понимаю, связано с повреждением электроподстанций вследствие обстрелов. Сегодня с утра не работала ТЭЦ-3. Как понимаю, по той же причине. В результате в районе её обслуживания нет отопления и гор. воды.
P.s. На улице обстрелы воспринимаются заметно хуже, чем дома. P.p.s. Как понимаю, обстрел киевской телебашни - подтверждение верности предупреждения, опубликованного Хомяком.
s0v7a написав: PPS Так чим відрізняэться, чи не так, що означають - поляниця і полуниця? :
Вчіть мову, бо в першому слові є помилка! Одна бува не правильна Так і кулю можна скопити в сьогоднішній час, через таку дрібничку
В цих словах ключове у вимові "ниц":
вимова деяких слів та звуків становить проблему для російськомовних, які з дитинства не вчили української. Наприклад: паляниця, полуниця, криниця, рушниця. Росіяни вимовляють ці слова з м’яким звуком “і” замість “и”, а “ц” іноді замінюють “тс”. https://enovosty.com/uk/news-ukr/full/1 ... -vijskovix
Якщо будете так перевіряти, то знайте на що звертати увагу.
от слова Укрзалізниця они там наверное все поголовно в дамп сыпятся
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Вопросы о последних событиях в Донбассе уже в следующем учебном году могут быть включены в Государственную итоговую аттестацию (ГИА) для школьников. Это произойдет после того, как они появятся в учебниках, сообщает 1 марта РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева. ......... Ранее «Фонтанка» писала, что петербургские школы уже получили из Минобрнауки четкие рекомендации, как нужно рассказывать ученикам о событиях на Украине.
Я себе представляю, как это будет подано, если ничего не изменится в РФ.
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По-моему, лучше сдаться нам в плен за 5 млн.
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Поставки машин в автосалоны Петербурга почти полностью остановились. То, что осталось, стремительно дорожает
Для уверенности в наших силах - анекдот... Окружил большой отряд хохла. а хохол издевается над ними и из своей засады напевает - один украинец круче 10ти русских.посылает командир 10 человек в атаку.Украинец их мочит и дальше напевает - один украинец круче 100 русских.Командир посылает сотню.И их мочит, но одного покалеченного выпускает вылезть.Командир вылезшему - докладывай, как он это делает? А тот в ответ - Ё Т М да там их двое!