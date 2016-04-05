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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 168169170171172>
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:12

  wild.tomcat написав:
  Василь-Рівне написав:
  wild.tomcat написав:курт волкер про безпілотну зону
цікаво, це виключно приватна думка чи він виконує роль натякальшика кому треба від кого треба?

На жаль Волкер наразі не при "справах" скоріш за все це його приватна думка,на жаль. І Байден і Джонсон чітко і відверто сказали, що цього не буде, бо інакше 3-я світова. Закарпатські мольфари 8 років назад всі як одни з 4-х сказали, що війна з Росією буде, один сказав і про третю світову, що буде далі - один сказав нічого доброго, двоє промовчало, а одна сказала, що все буде добре, так по пам'яті.


ну то ще як то кажуть бабка надвоє гадала. по його послужному списку можна цілком зробити висновок, що він, скоріше всього, з тих, кого бувших не буває. якщо він виступає як приватна особа, то немає ніякого сенсу йому відкривати рот і витрачати на це калорії. навіщо це і кому це цікаво? байден і джонсон, як політики і далі будуть казати, що вони цього робити не будуть. не положено їм по статусу це казати. а, скажімо цру чи хто ще там, ротом волкера може, ніби як в приватному порядку, заявляти все що вважає за потрібне. і байден як би не при ділах і той кому слід натяка почув.

ми там ... еее ... Будапештський меморандум ... еее ... там трохи санкції РФ ... еее ... але небо ні-ні, якось самі ... не хочем тривожити Путіна ... еее ... ну ми ... звук води в унітазі
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  greenozon написав:надибав перелік продуктів, піду завтра щось закуплю

Это список диетолога, а не выживальщика. Не стоит тратить сила и деньги на запасание того, что требует хранения в холодильнике.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:13

  flyman написав:
  Олежан написав:парни, я в жесткой депрессии
это писец(

в мене 6й день, а ти тільки сьогодні


Пішли би ви хлопці в тероборону.
Там депресію швидко знімуть. Не буде часу на депресію.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:13

  Олежан написав:парни, я в жесткой депрессии
это писец(

чьому так? в окопі?
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:14

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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:17

  flyman написав:
  Олежан написав:парни, я в жесткой депрессии
это писец(

в мене 6й день, а ти тільки сьогодні

а в тебе чьо так? також в окопі?
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:17

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Я не виключаю, що деякі країни НАТО в подальшому можуть зафарбувати знаки на своїх військах і так само втрутитися у війну, наприклад під мандатом ООН поза радбезом.

Они на это не пойдут. Могут прислать добровольцев и инструкторов впридачу к оружию. Как в финскую войну 1939-1940.

Так добровольцы обычно набираются не только среди населения, но и военных. В ЛДНР воевали в основном российские контрактники и наемники-вагнеровцы, среди местного населения были желающие только на блокпостах постоять, но затем и они самоустранились.

Если в странах Запада будут и дальше показывать ужасную картинку, население будет давить на правительства, чтоб что-то делалось.

Под фрагом ООН может быть большинством стран проголосована миротворческая миссия. РФ не имеет на этот случай право вето. И тогда ни одна конкретная страна не объявит войну. Официально будет считаться, что весь мир уполномочен установить мир на территории Украины.


Це ніби й гарна ідея.
Увесь світ, кожна країна, майже кожна, може й Китай???, дає миротворців, і вони стають на нашому кордоні.
Але...
Там же ж Московія. Та сама Московія де століттями промивали мозки на тему "всюду вакруг врагі..." І от уявіть, що багатовікова параноя побачить підтвердження. Чомусь є відчуття, що там вийдуть багатомільйонні демонстрації із закликом запустити їх "в рай, а всіх інших -- у пекло".
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:19

Кратко. Кому интересно, прочитает сам.
ЕСПЧ приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине
ВТОРНИК, 1 МАРТА 2022, 15:57

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 1/7134999/

Прокурор Международного уголовного суда будет расследовать военные преступления РФ в Украине
ВТОРНИК, 1 МАРТА 2022, 07:55

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 1/7134962/

А вот это очень интересная статья, рекомендую к прочтению, подробно расписаны юридические тонкости:
В Гаагу за геноцидом: что записала Украина в иске против России в Суд ООН
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ 2022, 18:10

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 8/7134932/

Повторно - все официальные новости всех областей Украины здесь - https://suspilne.media/regions/kharkiv-region/ - кликаете справа на интересующей вас области, заголовки новостей тоже кликабельны с переходом на полную новость, в текстах переходы подчеркнуты желтой линией.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:21

Генеральная прокуратура России выступила с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и «Телеканал «Дождь» (признан иностранным агентом в РФ — ред.).

Как следует из официального пресс-релиза, данные СМИ «размещают на интернет-сайтах информацию с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

В знак протеста против военной операции России на Украине более 100 дипломатов из примерно 40 западных стран и стран-союзников ЕС, включая Японию, покинули за во время трансляции выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на форуме СПЧ ООН. Об этом сообщает Reuters.

После того как члены Евросоюза, представители США, Великобритании и других стран вышли из зала, на конференции остались лишь несколько дипломатов, в том числе посол России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Среди делегаций, которые решили не выходить, были дипломаты из Сирии, Китая и Венесуэлы.

Цитаты с Росбалта.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:22

  vitaliian написав:Ребята давайте о том что хорошо или плохо поговорим после войны, сейчас важно понять что останется от наших инвестиций в кржн и от наших сбережений в других активах.
.......

Рано. Ещё слишком много неясно.
ЛАД
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