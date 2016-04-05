Zebra написав:

phantom_systems написав: Zebra написав: Я не виключаю, що деякі країни НАТО в подальшому можуть зафарбувати знаки на своїх військах і так само втрутитися у війну, наприклад під мандатом ООН поза радбезом. Я не виключаю, що деякі країни НАТО в подальшому можуть зафарбувати знаки на своїх військах і так само втрутитися у війну, наприклад під мандатом ООН поза радбезом.

Они на это не пойдут. Могут прислать добровольцев и инструкторов впридачу к оружию. Как в финскую войну 1939-1940. Они на это не пойдут. Могут прислать добровольцев и инструкторов впридачу к оружию. Как в финскую войну 1939-1940.

Так добровольцы обычно набираются не только среди населения, но и военных. В ЛДНР воевали в основном российские контрактники и наемники-вагнеровцы, среди местного населения были желающие только на блокпостах постоять, но затем и они самоустранились.Если в странах Запада будут и дальше показывать ужасную картинку, население будет давить на правительства, чтоб что-то делалось.Под фрагом ООН может быть большинством стран проголосована миротворческая миссия. РФ не имеет на этот случай право вето. И тогда ни одна конкретная страна не объявит войну. Официально будет считаться, что весь мир уполномочен установить мир на территории Украины.