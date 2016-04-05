wild.tomcat написав:курт волкер про безпілотну зону цікаво, це виключно приватна думка чи він виконує роль натякальшика кому треба від кого треба?
На жаль Волкер наразі не при "справах" скоріш за все це його приватна думка,на жаль. І Байден і Джонсон чітко і відверто сказали, що цього не буде, бо інакше 3-я світова. Закарпатські мольфари 8 років назад всі як одни з 4-х сказали, що війна з Росією буде, один сказав і про третю світову, що буде далі - один сказав нічого доброго, двоє промовчало, а одна сказала, що все буде добре, так по пам'яті.
ну то ще як то кажуть бабка надвоє гадала. по його послужному списку можна цілком зробити висновок, що він, скоріше всього, з тих, кого бувших не буває. якщо він виступає як приватна особа, то немає ніякого сенсу йому відкривати рот і витрачати на це калорії. навіщо це і кому це цікаво? байден і джонсон, як політики і далі будуть казати, що вони цього робити не будуть. не положено їм по статусу це казати. а, скажімо цру чи хто ще там, ротом волкера може, ніби як в приватному порядку, заявляти все що вважає за потрібне. і байден як би не при ділах і той кому слід натяка почув.
ми там ... еее ... Будапештський меморандум ... еее ... там трохи санкції РФ ... еее ... але небо ні-ні, якось самі ... не хочем тривожити Путіна ... еее ... ну ми ... звук води в унітазі
Zebra написав:Я не виключаю, що деякі країни НАТО в подальшому можуть зафарбувати знаки на своїх військах і так само втрутитися у війну, наприклад під мандатом ООН поза радбезом.
Они на это не пойдут. Могут прислать добровольцев и инструкторов впридачу к оружию. Как в финскую войну 1939-1940.
Так добровольцы обычно набираются не только среди населения, но и военных. В ЛДНР воевали в основном российские контрактники и наемники-вагнеровцы, среди местного населения были желающие только на блокпостах постоять, но затем и они самоустранились.
Если в странах Запада будут и дальше показывать ужасную картинку, население будет давить на правительства, чтоб что-то делалось.
Под фрагом ООН может быть большинством стран проголосована миротворческая миссия. РФ не имеет на этот случай право вето. И тогда ни одна конкретная страна не объявит войну. Официально будет считаться, что весь мир уполномочен установить мир на территории Украины.
Це ніби й гарна ідея. Увесь світ, кожна країна, майже кожна, може й Китай???, дає миротворців, і вони стають на нашому кордоні. Але... Там же ж Московія. Та сама Московія де століттями промивали мозки на тему "всюду вакруг врагі..." І от уявіть, що багатовікова параноя побачить підтвердження. Чомусь є відчуття, що там вийдуть багатомільйонні демонстрації із закликом запустити їх "в рай, а всіх інших -- у пекло".
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Повторно - все официальные новости всех областей Украины здесь - https://suspilne.media/regions/kharkiv-region/ - кликаете справа на интересующей вас области, заголовки новостей тоже кликабельны с переходом на полную новость, в текстах переходы подчеркнуты желтой линией.
Генеральная прокуратура России выступила с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и «Телеканал «Дождь» (признан иностранным агентом в РФ — ред.).
Как следует из официального пресс-релиза, данные СМИ «размещают на интернет-сайтах информацию с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».
В знак протеста против военной операции России на Украине более 100 дипломатов из примерно 40 западных стран и стран-союзников ЕС, включая Японию, покинули за во время трансляции выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на форуме СПЧ ООН. Об этом сообщает Reuters.
После того как члены Евросоюза, представители США, Великобритании и других стран вышли из зала, на конференции остались лишь несколько дипломатов, в том числе посол России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Среди делегаций, которые решили не выходить, были дипломаты из Сирии, Китая и Венесуэлы.