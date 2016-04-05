|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 01 бер, 2022 20:24
flyman написав: Олежан написав:
парни, я в жесткой депрессии
это писец(
в мене 6й день, а ти тільки сьогодні
А вот это не надо.
"Будем жить!"
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21554
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 01 бер, 2022 20:25
ЛАД написав: vitaliian написав:
Ребята давайте о том что хорошо или плохо поговорим после войны, сейчас важно понять что останется от наших инвестиций в кржн и от наших сбережений в других активах.
.......
Рано. Ещё слишком много неясно.
Сумніваюсь, що перетворять в Алєпо.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28606
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1400 раз.
- Подякували: 2486 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 01 бер, 2022 20:26
Олежан написав:
парни, я в жесткой депрессии
это писец(
а ещё 5 дней продержитесь?
завтра ещё будет хреново, а начиная с послезавтра пойдет на спад и к 6му марта всё затихнет, мы победим...
по продуктам - поможет небольшая диета, главное вода чтоб была...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6840
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 1793 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 бер, 2022 20:27
Вкладчик1234 написав:
Кстати, а что по самолётам от партнёров? Третьякова выдала вместе с количеством, - а потом проде от Польши и Венгрии опровергли? Так как на самом деле?
Специально открыл какую-то польскую газету.
Дуду в беседе со Столбергером подтвердил, что ни польские войска, ни польская авиация не будет принимать участия в войне.
Моя трактовка: это не означает, что Польша не может передать нам советское старье со складов. Они сами летают на Ф16 и других натовских самолетах.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18635
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2428 раз.
- Подякували: 3043 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 бер, 2022 20:29
Сибарит написав: greenozon написав:
надибав перелік продуктів, піду завтра щось закуплю
Это список диетолога, а не выживальщика. Не стоит тратить сила и деньги на запасание того, что требует хранения в холодильнике.
Ну, хранения в холодильнике там требует всего 3-4 продукта. Тем более пока ещё достаточно холодно, можно хранить на балконе/за окном.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21554
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 01 бер, 2022 20:31
edvardd написав: Олежан написав:
парни, я в жесткой депрессии
это писец(
а ещё 5 дней продержитесь?
завтра ещё будет хреново, а начиная с послезавтра пойдет на спад и к 6му марта всё затихнет, мы победим...
по продуктам - поможет небольшая диета, главное вода чтоб была...
Не слишком оптимистично?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21554
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 01 бер, 2022 20:31
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 бер, 2022 20:32
flyman написав: ЛАД написав: vitaliian написав:
Ребята давайте о том что хорошо или плохо поговорим после войны, сейчас важно понять что останется от наших инвестиций в кржн и от наших сбережений в других активах.
.......
Рано. Ещё слишком много неясно.
Сумніваюсь, що перетворять в Алєпо.
Согласен, но всё равно вопросов много.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21554
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 01 бер, 2022 20:40
Starikan написав: Вкладчик1234 написав:
Кстати, а что по самолётам от партнёров? Третьякова выдала вместе с количеством, - а потом проде от Польши и Венгрии опровергли? Так как на самом деле?
Специально открыл какую-то польскую газету.
Дуду в беседе со Столбергером подтвердил, что ни польские войска, ни польская авиация не будет принимать участия в войне.
Моя трактовка: это не означает, что Польша не может передать нам советское старье со складов. Они сами летают на Ф16 и других натовских самолетах.
так мова ніби і йшла саме про міг29 і су25. хоч і старі і може з консервації, але якщо літають, а може ще й коли проходили які ремонти і модернізацію - хоч щось. теж бува подумав спочатку про амерські літаки - навіщо вони нам? що ми з ними робити будемо, скільки часу займе освоєння льотним складом нового типу ла? а добровольці, що вміють літати на якихось ф-ках, навряд чи такі існують.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1215
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 бер, 2022 20:45
Starikan написав:
Специально открыл какую-то польскую газету.
Дуду в беседе со Столбергером подтвердил, что ни польские войска, ни польская авиация не будет принимать участия в войне.
Моя трактовка: это не означает, что Польша не может передать нам советское старье со складов. Они сами летают на Ф16 и других натовских самолетах.
Так воно і буде. Офіціально передають нам літаки, а пілоти звільняються і йдуть в інозмений легіон добровольцями. Депутатка по тєліку - натівський генерал сказав: Ми врахували російський досвід, і підморгнув.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12883
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1200 раз.
- Подякували: 1456 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|90327
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|443818
|
|
|1
|2279
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|