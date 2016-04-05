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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 169170171172>
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:24

  flyman написав:
  Олежан написав:парни, я в жесткой депрессии
это писец(

в мене 6й день, а ти тільки сьогодні

А вот это не надо.
"Будем жить!"
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:25

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:Ребята давайте о том что хорошо или плохо поговорим после войны, сейчас важно понять что останется от наших инвестиций в кржн и от наших сбережений в других активах.
.......

Рано. Ещё слишком много неясно.

Сумніваюсь, що перетворять в Алєпо.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:26

  Олежан написав:парни, я в жесткой депрессии
это писец(

а ещё 5 дней продержитесь?
завтра ещё будет хреново, а начиная с послезавтра пойдет на спад и к 6му марта всё затихнет, мы победим...
по продуктам - поможет небольшая диета, главное вода чтоб была...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:27

  Вкладчик1234 написав:Кстати, а что по самолётам от партнёров? Третьякова выдала вместе с количеством, - а потом проде от Польши и Венгрии опровергли? Так как на самом деле?

Специально открыл какую-то польскую газету.
Дуду в беседе со Столбергером подтвердил, что ни польские войска, ни польская авиация не будет принимать участия в войне.

Моя трактовка: это не означает, что Польша не может передать нам советское старье со складов. Они сами летают на Ф16 и других натовских самолетах.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:29

  Сибарит написав:
  greenozon написав:надибав перелік продуктів, піду завтра щось закуплю

Это список диетолога, а не выживальщика. Не стоит тратить сила и деньги на запасание того, что требует хранения в холодильнике.

Ну, хранения в холодильнике там требует всего 3-4 продукта. Тем более пока ещё достаточно холодно, можно хранить на балконе/за окном.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:31

  edvardd написав:
  Олежан написав:парни, я в жесткой депрессии
это писец(

а ещё 5 дней продержитесь?
завтра ещё будет хреново, а начиная с послезавтра пойдет на спад и к 6му марта всё затихнет, мы победим...
по продуктам - поможет небольшая диета, главное вода чтоб была...

Не слишком оптимистично?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:31

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:32

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:Ребята давайте о том что хорошо или плохо поговорим после войны, сейчас важно понять что останется от наших инвестиций в кржн и от наших сбережений в других активах.
.......

Рано. Ещё слишком много неясно.

Сумніваюсь, що перетворять в Алєпо.

Согласен, но всё равно вопросов много.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:40

  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:Кстати, а что по самолётам от партнёров? Третьякова выдала вместе с количеством, - а потом проде от Польши и Венгрии опровергли? Так как на самом деле?

Специально открыл какую-то польскую газету.
Дуду в беседе со Столбергером подтвердил, что ни польские войска, ни польская авиация не будет принимать участия в войне.

Моя трактовка: это не означает, что Польша не может передать нам советское старье со складов. Они сами летают на Ф16 и других натовских самолетах.


так мова ніби і йшла саме про міг29 і су25. хоч і старі і може з консервації, але якщо літають, а може ще й коли проходили які ремонти і модернізацію - хоч щось. теж бува подумав спочатку про амерські літаки - навіщо вони нам? що ми з ними робити будемо, скільки часу займе освоєння льотним складом нового типу ла? а добровольці, що вміють літати на якихось ф-ках, навряд чи такі існують.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Специально открыл какую-то польскую газету.
Дуду в беседе со Столбергером подтвердил, что ни польские войска, ни польская авиация не будет принимать участия в войне.

Моя трактовка: это не означает, что Польша не может передать нам советское старье со складов. Они сами летают на Ф16 и других натовских самолетах.

Так воно і буде. Офіціально передають нам літаки, а пілоти звільняються і йдуть в інозмений легіон добровольцями. Депутатка по тєліку - натівський генерал сказав: Ми врахували російський досвід, і підморгнув. :)
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