Додано: Вів 01 бер, 2022 20:50

Взято з ворожого ресурсу, для розуміння планів агресора. Трошки відкоригував текст, взявши слово "республіки" в лапки.. Опыт Сирии показал, что хотя, а особенно для самих городов и их жителей.Серьёзно переломить ситуацию могло бы более. Возможно, мы очень скоро увидим там. После этого их будет гораздо проще убедить сложить оружие.Даже в случае установления контроля "республик" над обеими областями военная операция не будет завершенной. У Украины останутся серьёзные материальные и людские ресурсы для продолжения сопротивления. Поэтому для того, чтобы добиться максимально бескровного для всех сторон завершения конфликтаЩо помітив ворог в діях з нашого боку:1. Хотя вдоль нынешней линии фронта и сосредоточена мощная группировка из 60 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ней не заключена и половина общего военного потенциала страны. Кроме того, за скобками осталась бы и авиация — критически важный компонент современной войны.2. Застать мобильные комплексы ПВО и боевую технику этой волне ударов уже не удастся. Всё, что было на ходу, к исходу первых суток будет выведено из воинских частей и рассредоточено по укрытиям. Они могут ещё долго оказывать сопротивление при наличии достаточной решимости, и мешать работе российской авиации.3. Приходится «продавливать» хорошо укреплённую оборону, совершенствовавшуюся несколько лет. Большие проблемы доставляют минные поля, которыми усеяно всё на фронте и в тылу.4. Позиции на передовой были заняты самыми хорошо подготовленными и мотивированными, обстрелянными украинскими войсками. Поэтому даже после интенсивной утренней артподготовки продвижение измеряется считанными километрами.5. Пока потенциал сопротивления украинской армии далеко не исчерпан. Сами по себе удары по инфраструктурным объектам не сильно ослабили боевой потенциал сухопутных войск и те не понесли значимых потерь.