Взято з ворожого ресурсу, для розуміння планів агресора. Трошки відкоригував текст, взявши слово "республіки" в лапки.
Впереди еще задача по установлению контроля над важнейшими городами Украины. Важнейшая задача при этом — избежать втягивания в городские бои. Опыт Сирии показал, что хотя успешный штурм крупных населенных пунктов, обороняемых упорным противником, возможен, но он обходится непомерно дорого для всех его участников, а особенно для самих городов и их жителей.
Серьёзно переломить ситуацию могло бы более радикальное окружение всей группировки ВСУ на флангах всей существующей линии фронта. Возможно, мы очень скоро увидим там удары российских войск по сходящимся направлениям, с загоном сосредоточенных вдоль фронта с "республиками" украинских войск в «котлы». После этого их будет гораздо проще убедить сложить оружие.
Даже в случае установления контроля "республик" над обеими областями военная операция не будет завершенной. У Украины останутся серьёзные материальные и людские ресурсы для продолжения сопротивления. Поэтому для того, чтобы добиться максимально бескровного для всех сторон завершения конфликта важно как можно быстрее сломить моральный дух противника, а главное — руководства страны, доказав ему бессмысленность сопротивления и усадив за стол переговоров.
Що помітив ворог в діях з нашого боку:
1. Хотя вдоль нынешней линии фронта и сосредоточена мощная группировка из 60 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ней не заключена и половина общего военного потенциала страны. Кроме того, за скобками осталась бы и авиация — критически важный компонент современной войны.
2. Застать мобильные комплексы ПВО и боевую технику этой волне ударов уже не удастся. Всё, что было на ходу, к исходу первых суток будет выведено из воинских частей и рассредоточено по укрытиям. Они могут ещё долго оказывать сопротивление при наличии достаточной решимости, и мешать работе российской авиации.
3. Приходится «продавливать» хорошо укреплённую оборону, совершенствовавшуюся несколько лет. Большие проблемы доставляют минные поля, которыми усеяно всё на фронте и в тылу.
4. Позиции на передовой были заняты самыми хорошо подготовленными и мотивированными, обстрелянными украинскими войсками. Поэтому даже после интенсивной утренней артподготовки продвижение измеряется считанными километрами.
5. Пока потенциал сопротивления украинской армии далеко не исчерпан. Сами по себе удары по инфраструктурным объектам не сильно ослабили боевой потенциал сухопутных войск и те не понесли значимых потерь.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 01 бер, 2022 20:50, всього редагувалось 1 раз.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Разговаривал сейчас с Питером, поздравил хорошую знакомую с днём рождения. Дочка(40+): "Если бы Вы знали, как нам хочется чтобы Путина уже убрали!" (Не хочу сказать, что так думают все россияне. К сожалению.)
ЛАД написав:Разговаривал сейчас с Питером, поздравил хорошую знакомую с днём рождения. Дочка(40+): "Если бы Вы знали, как нам хочется чтобы Путина уже убрали!" (Не хочу сказать, что так думают все россияне. К сожалению.)
головне - "убрали", щоб це зробив хтось, поки вони будуть сидіти спокійно на дивані. і хто на її думку мав би це зробити? марсіани? американці? українці? чи може все ж вони в першу чергу?
wild.tomcat написав:курт волкер про безпілотну зону цікаво, це виключно приватна думка чи він виконує роль натякальшика кому треба від кого треба?
А мені от здається, що є дещо краще за ту "безпілотну зону". Хоч петицію вже підписав...
Якби нам не пожаліли сучаснішу ППО (і багато-багато...) -- небо могло би стати нашим не лише над Україною, а й над прикордонням. А далі -- найцікавіше -- сотня тисяч полонених займались би розчисткою завалів.
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
ЛАД написав:Разговаривал сейчас с Питером, поздравил хорошую знакомую с днём рождения. Дочка(40+): "Если бы Вы знали, как нам хочется чтобы Путина уже убрали!" (Не хочу сказать, что так думают все россияне. К сожалению.)
головне - "убрали", щоб це зробив хтось, поки вони будуть сидіти спокійно на дивані. і хто на її думку мав би це зробити? марсіани? американці? українці? чи може все ж вони в першу чергу?
Как раз эти не сидят. Выходили на митинги. Ну и обратите внимание на то, что у меня в скобках.
Олежан написав:парни, я в жесткой депрессии это писец(
в мене 6й день, а ти тільки сьогодні
А вот это не надо. "Будем жить!"
Тактична ініціатива і перевага поки що в РФ, і ще не видно признаків що видохлися, лізуть як саранча. Зрозуміло, що вічно так тривати не буде, але поки що особливого оптимізму нема: південь України виявився не прикритий (там ЗС РФ туристами проїхалися аж до Каховки), Київ з півночі теж.
ЛАД написав:Козак-характерник В Вашем анализе слишком большой упор на Донбасс. Реально основные удары росс. армии совсем не там.
В мене немає наміру аналізувати події, а лише плани ворога, його тактику. А також проаналізувати бачення ворога на ті події, що відбулися.
Ще з цікавого. Як ворог бачить мету переговорів українців:
Заявления украинской стороны о готовности к переговорам были сделаны лишь с одной целью — выиграть время. Это та же уловка, которую использовали "террористы" на Северном Кавказе: они во время боевых действий много раз предлагали переговоры, чтобы приостановить продвижение войск, выиграть время, перегруппироваться.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
ЛАД написав:Козак-характерник В Вашем анализе слишком большой упор на Донбасс. Реально основные удары росс. армии совсем не там.
В мене немає наміру аналізувати події, а лише плани ворога, його тактику. А також проаналізувати бачення ворога на ті події, що відбулися.
Ще з цікавого. Як ворог бачить мету переговорів українців:
Заявления украинской стороны о готовности к переговорам были сделаны лишь с одной целью — выиграть время. Это та же уловка, которую использовали "террористы" на Северном Кавказе: они во время боевых действий много раз предлагали переговоры, чтобы приостановить продвижение войск, выиграть время, перегруппироваться.
Реальні переговори будуть, це коли сядуть за стіл, як мінімум представники Англії, США. Поки що це взаємне висунення попередніх вимог, "маяки", на які далі можна орієнтуватися обом сторонам, хоча би щоб приблизно розуміти хто що хоче.
ВАЖНО! (Романенко сообщает) По имеющейся информации, российские оккупанты в ближайшее время готовятся реализовать масштабную ИПСО. 1. Сначала будут организованы перебои со связью. 2. Затем будет вброшена информация о том, что укранская власть якобы согласилась капитулировать 3. Одновременно будут актино распространяться фейковые "документы о капитуляции", якобы подписанные украинским военно-политическим руководством. 4. Одновременно будут запущены видеоролики с информацией о якобы "капитуляции". Цель - демотивировать армию и народ, сломить сопротивление. Всё это - враньё. Никаких капитуляций НЕ БУДЕТ. Не ведитесь сами. Предупредите всех, кого сможете.