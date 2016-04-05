flyman написав:Тактична ініціатива і перевага поки що в РФ, і ще не видно признаків що видохлися, лізуть як саранча. Зрозуміло, що вічно так тривати не буде, але поки що особливого оптимізму нема: південь України виявився не прикритий (там ЗС РФ туристами проїхалися аж до Каховки), Київ з півночі теж.
Повністю не згодний з таким аналізом. Ворог обісрався по повній. Це перемога. Ми вже перемогли. Перемогли як у військовому плані, так і духовно-моральному. Не говорячи вже про створення міжнародної коаліціі проти пуйла. Ворога іпашуть у всі щілини! Всі його тимчасові успіхи - лише тимчасові. Зараз головне - не впадати в ейфорію. У військовому плані - не допуситити так званих "котлів". Ресурс для супротиву в нас необмежений - допомога всього світу! Пуйло захотів воювати проти всього цивілізованого світу і буде замочений в сортирі бункера.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
ЛАД написав:Разговаривал сейчас с Питером, поздравил хорошую знакомую с днём рождения. Дочка(40+): "Если бы Вы знали, как нам хочется чтобы Путина уже убрали!" (Не хочу сказать, что так думают все россияне. К сожалению.)
Пітер - місто інтелегенції,тось вони і розуміють, що жо чого
" Отже, так чи інакше, для відновлення миру немає альтернативи усуненню путіна. На підвищення ймовірності сценарію «Бунт» впливає також низова соціальна активність в Росії (антивоєнні протести, відмови солдатів воювати, національні протести в «республіках» тощо): хоча вона через незначну чисельність та низький вплив сама не здатна щось змінити, але є важливим індикатором для «верхів».
Висновок: перемога для України виходить за рамки суто військової поразки РФ, а безумовно вимагає усунення путіна від влади.
edvardd написав:Повний текст виступу Володимира Зеленського перед Європарламентом:
"Дуже дякую! Шановні присутні, ви знаєте, я останні дні не знаю, як правильно всіх вітати. Тому що я не можу казати "Добрий ранок", чи "Доброго дня", чи "Добрий вечір". Не можу, і це абсолюта правда, тому що щоденно для когось цей день точно не добрий, щоденно для когось цей вечір – останній. Я говорю сьогодні і зараз про своїх громадян України, які захищають ціною свого життя наші стіни, свободу. Я дуже радий, те що побачив тут – цей настрій, такий об'єднуючий. Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас – країн ЄС, але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для кожної держави. Ви знаєте, я не говорю, не читаю папірці, тому що папірці в житті моєї держави закінчились. Все це реальне: і ці загиблі люди, все це справжнє життя. І ви знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рідними, такими самими, як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей: найміцніших, найсильніших, надзвичайних українців. І ми дуже часто любимо говорити, що ми всі переможемо, і я дуже радий, що ви про це вже не тільки говорите, а й бачите. І ми точно всі переможемо, я впевнений у цьому. Є такий вираз: "Український вибір Європи". Те, чого ми прагнули, до чого йшли і йдем. І я дуже би хотів, щоби звучав у вас до нас "Вибір Європою вже України". У мене є пару хвилин поспілкуватись з вами, тому що є невеликі обстріли та ракетні удари. Цей ранок був трагічним для всіх нас. Дві крилаті ракети – по Харкову. Місто, яке біля кордонів з РФ, там завжди було дуже багато росіян і завжди вони дружили, дуже теплі відносини були, там більше 20 "вузів", це був і є центр, де найбільша кількість університетів в нашій країні. Молодь – яскрава, розумна, яка завжди збирається і збиралась на всі свята на найбільшій площі в нашій державі. Площа Свободи. І це найбільша площа Європи. І це правда – площа Свободи. Уявіть собі – зранку, 2 крилі ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ми боремось просто за свою землю і свою свободу, і, повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і в державу не зайде. Повірте мені. Кожна площа сьогодення, як би вона не називалась, вона буде називатись площею Свободи. В кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці. У нас є бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. і знов президент Путін скаже, що це якась операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких вони військових заводах вони працюють? На яких ракетах? Може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив! У нас дуже вмотивований народ, дуже. ми боремось за наші права – свободу та життя. А зараз ми боремось за виживання. і це наша найголовніша мотивація, але ми боремося, щоб бути рівноправними членами європи. І я вважаю, що сьогодні ми всі показуємо, що ми такі є. З нами ЄС точно буде міцніший. Без вас україна буде самотньою. Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці, і тоді життя переможе смерть, а світ – темряву. Слава Україні!"
За останні дні, коли йде війна - і ось ще після оцих☝️слів - кажуть, що навіть ярі порохоботи і то стали поважати ЗЕ-призидента!!!👍👍👍 Слава Україні!
п.с. Виграєм війну - Зе залишаємо на другий термін!👍
flyman написав:в мене 6й день, а ти тільки сьогодні
А вот это не надо. "Будем жить!"
Смотрю видео их Харькова и переживаю за каждого харьковчанина, будет ли где ему ночевать и вообще где жить. После таких разрушений. У меня депрессия была 3 дня а сейчас только трезвая и прагматичная оценка новой реальности...
Россия использует запрещённые вакуумные бомбы для ударов по Харькову.
1 мар, 19:47 Обновлено 21:07 В Швейцарии заявили, что оператору "Северного потока - 2" придется объявить о банкротстве
Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северного потока - 2", была вынуждена уволить сотрудников и должна была подать заявление о банкротстве из-за санкций США. Об этом руководитель экономического департамента швейцарского кантона Цуг Сильвия Талман-Гут сообщила во вторник в интервью швейцарской телекомпании SSR.
"Компания неплатежеспособная и, следовательно, не может обеспечивать социальный план", - отметила Талман-Гут, подчеркнув, что эта компания "стала неплатежеспособной из-за санкций США". "Это предприятие не может продолжать [работу]", - пояснила она, добавив, что "компания должна была подать заявление о банкротстве", а ее сотрудники - 106 человек - уволены.
Ранее власти Швейцарии сообщили, что Nord Stream 2 AG вынуждена уволить более 140 сотрудников, однако Талман-Гут уточнила в интервью SSR, что эти сведения были неточными и уволено 106 сотрудников.
edvardd написав:Повний текст виступу Володимира Зеленського перед Європарламентом:
"Дуже дякую! Шановні присутні, ви знаєте, я останні дні не знаю, як правильно всіх вітати. Тому що я не можу казати "Добрий ранок", чи "Доброго дня", чи "Добрий вечір". Не можу, і це абсолюта правда, тому що щоденно для когось цей день точно не добрий, щоденно для когось цей вечір – останній. Я говорю сьогодні і зараз про своїх громадян України, які захищають ціною свого життя наші стіни, свободу. Я дуже радий, те що побачив тут – цей настрій, такий об'єднуючий. Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас – країн ЄС, але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для кожної держави. Ви знаєте, я не говорю, не читаю папірці, тому що папірці в житті моєї держави закінчились. Все це реальне: і ці загиблі люди, все це справжнє життя. І ви знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рідними, такими самими, як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей: найміцніших, найсильніших, надзвичайних українців. І ми дуже часто любимо говорити, що ми всі переможемо, і я дуже радий, що ви про це вже не тільки говорите, а й бачите. І ми точно всі переможемо, я впевнений у цьому. Є такий вираз: "Український вибір Європи". Те, чого ми прагнули, до чого йшли і йдем. І я дуже би хотів, щоби звучав у вас до нас "Вибір Європою вже України". У мене є пару хвилин поспілкуватись з вами, тому що є невеликі обстріли та ракетні удари. Цей ранок був трагічним для всіх нас. Дві крилаті ракети – по Харкову. Місто, яке біля кордонів з РФ, там завжди було дуже багато росіян і завжди вони дружили, дуже теплі відносини були, там більше 20 "вузів", це був і є центр, де найбільша кількість університетів в нашій країні. Молодь – яскрава, розумна, яка завжди збирається і збиралась на всі свята на найбільшій площі в нашій державі. Площа Свободи. І це найбільша площа Європи. І це правда – площа Свободи. Уявіть собі – зранку, 2 крилі ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ми боремось просто за свою землю і свою свободу, і, повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і в державу не зайде. Повірте мені. Кожна площа сьогодення, як би вона не називалась, вона буде називатись площею Свободи. В кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці. У нас є бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. і знов президент Путін скаже, що це якась операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких вони військових заводах вони працюють? На яких ракетах? Може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив! У нас дуже вмотивований народ, дуже. ми боремось за наші права – свободу та життя. А зараз ми боремось за виживання. і це наша найголовніша мотивація, але ми боремося, щоб бути рівноправними членами європи. І я вважаю, що сьогодні ми всі показуємо, що ми такі є. З нами ЄС точно буде міцніший. Без вас україна буде самотньою. Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці, і тоді життя переможе смерть, а світ – темряву. Слава Україні!"
За останні дні, коли йде війна - і ось ще після оцих☝️слів - кажуть, що навіть ярі порохоботи і то стали поважати ЗЕ-призидента!!!👍👍👍 Слава Україні!
п.с. Виграєм війну - Зе залишаємо на другий термін!👍
сегодня он давал интервью CNN. И там вернулся в свое обычное преддебильное состояние. Потому как без бумажки/репетиций длинный текст - не его стихия