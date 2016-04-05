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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 171172173174>
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 21:27

  flyman написав:Тактична ініціатива і перевага поки що в РФ, і ще не видно признаків що видохлися, лізуть як саранча.
Зрозуміло, що вічно так тривати не буде, але поки що особливого оптимізму нема: південь України виявився не прикритий (там ЗС РФ туристами проїхалися аж до Каховки), Київ з півночі теж.

Повністю не згодний з таким аналізом. Ворог обісрався по повній. Це перемога. Ми вже перемогли. Перемогли як у військовому плані, так і духовно-моральному. Не говорячи вже про створення міжнародної коаліціі проти пуйла. Ворога іпашуть у всі щілини! :D Всі його тимчасові успіхи - лише тимчасові. Зараз головне - не впадати в ейфорію. У військовому плані - не допуситити так званих "котлів". Ресурс для супротиву в нас необмежений - допомога всього світу! Пуйло захотів воювати проти всього цивілізованого світу і буде замочений в сортирі бункера. :D
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Разговаривал сейчас с Питером, поздравил хорошую знакомую с днём рождения.
Дочка(40+): "Если бы Вы знали, как нам хочется чтобы Путина уже убрали!"
(Не хочу сказать, что так думают все россияне. К сожалению.)
Пітер - місто інтелегенції,тось вони і розуміють, що жо чого
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"
Отже, так чи інакше, для відновлення миру немає альтернативи усуненню путіна. На підвищення ймовірності сценарію «Бунт» впливає також низова соціальна активність в Росії (антивоєнні протести, відмови солдатів воювати, національні протести в «республіках» тощо): хоча вона через незначну чисельність та низький вплив сама не здатна щось змінити, але є важливим індикатором для «верхів».

Висновок: перемога для України виходить за рамки суто військової поразки РФ, а безумовно вимагає усунення путіна від влади.

https://site.ua/valerii.pekar/scenariyi ... 0_sMKcKva8
"
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 21:46

За крок до перевороту думок!©

  edvardd написав:Повний текст виступу Володимира Зеленського перед Європарламентом:

"Дуже дякую!
Шановні присутні, ви знаєте, я останні дні не знаю, як правильно всіх вітати. Тому що я не можу казати "Добрий ранок", чи "Доброго дня", чи "Добрий вечір". Не можу, і це абсолюта правда, тому що щоденно для когось цей день точно не добрий, щоденно для когось цей вечір – останній. Я говорю сьогодні і зараз про своїх громадян України, які захищають ціною свого життя наші стіни, свободу.
Я дуже радий, те що побачив тут – цей настрій, такий об'єднуючий. Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас – країн ЄС, але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для кожної держави.
Ви знаєте, я не говорю, не читаю папірці, тому що папірці в житті моєї держави закінчились. Все це реальне: і ці загиблі люди, все це справжнє життя. І ви знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рідними, такими самими, як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей: найміцніших, найсильніших, надзвичайних українців.
І ми дуже часто любимо говорити, що ми всі переможемо, і я дуже радий, що ви про це вже не тільки говорите, а й бачите. І ми точно всі переможемо, я впевнений у цьому. Є такий вираз: "Український вибір Європи". Те, чого ми прагнули, до чого йшли і йдем. І я дуже би хотів, щоби звучав у вас до нас "Вибір Європою вже України".
У мене є пару хвилин поспілкуватись з вами, тому що є невеликі обстріли та ракетні удари. Цей ранок був трагічним для всіх нас. Дві крилаті ракети – по Харкову. Місто, яке біля кордонів з РФ, там завжди було дуже багато росіян і завжди вони дружили, дуже теплі відносини були, там більше 20 "вузів", це був і є центр, де найбільша кількість університетів в нашій країні. Молодь – яскрава, розумна, яка завжди збирається і збиралась на всі свята на найбільшій площі в нашій державі. Площа Свободи. І це найбільша площа Європи. І це правда – площа Свободи. Уявіть собі – зранку, 2 крилі ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи.
Ми боремось просто за свою землю і свою свободу, і, повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і в державу не зайде. Повірте мені. Кожна площа сьогодення, як би вона не називалась, вона буде називатись площею Свободи. В кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці.
У нас є бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. і знов президент Путін скаже, що це якась операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких вони військових заводах вони працюють? На яких ракетах? Може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив!
У нас дуже вмотивований народ, дуже. ми боремось за наші права – свободу та життя. А зараз ми боремось за виживання. і це наша найголовніша мотивація, але ми боремося, щоб бути рівноправними членами європи. І я вважаю, що сьогодні ми всі показуємо, що ми такі є. З нами ЄС точно буде міцніший. Без вас україна буде самотньою. Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці, і тоді життя переможе смерть, а світ – темряву.
Слава Україні!"

За останні дні, коли йде війна - і ось ще після оцих☝️слів - кажуть, що навіть ярі порохоботи і то стали поважати ЗЕ-призидента!!!👍👍👍
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 21:49

  ЛАД написав:
  flyman написав:в мене 6й день, а ти тільки сьогодні

А вот это не надо.
"Будем жить!"

Смотрю видео их Харькова и переживаю за каждого харьковчанина, будет ли где ему ночевать и вообще где жить. После таких разрушений. У меня депрессия была 3 дня а сейчас только трезвая и прагматичная оценка новой реальности...

Россия использует запрещённые вакуумные бомбы для ударов по Харькову.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 21:53

За крок до перевороту думок!©

  flyman написав:
  Олежан написав:парни, я в жесткой депрессии
это писец(

в мене 6й день, а ти тільки сьогодні

Хлопаки - ідіть в воєнкомат, а тоді у воєнну частину - тут точно немає депресняку! :wink: :mrgreen:
А якщо трохи ще буде, то після відправки на фронт - ТОЧНО депресняк, як рукою зніме! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 21:58

Обновление новости о геноциде:
Международный суд ООН назначил дату первого рассмотрения дела против РФ о геноциде
Вторник, 1 марта 2022, 21:19

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 1/7135025/

Из официоза расеи:
1 мар, 19:47 Обновлено 21:07
В Швейцарии заявили, что оператору "Северного потока - 2" придется объявить о банкротстве

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северного потока - 2", была вынуждена уволить сотрудников и должна была подать заявление о банкротстве из-за санкций США. Об этом руководитель экономического департамента швейцарского кантона Цуг Сильвия Талман-Гут сообщила во вторник в интервью швейцарской телекомпании SSR.

"Компания неплатежеспособная и, следовательно, не может обеспечивать социальный план", - отметила Талман-Гут, подчеркнув, что эта компания "стала неплатежеспособной из-за санкций США". "Это предприятие не может продолжать [работу]", - пояснила она, добавив, что "компания должна была подать заявление о банкротстве", а ее сотрудники - 106 человек - уволены.

Ранее власти Швейцарии сообщили, что Nord Stream 2 AG вынуждена уволить более 140 сотрудников, однако Талман-Гут уточнила в интервью SSR, что эти сведения были неточными и уволено 106 сотрудников.

https://tass.ru/ekonomika/13921943
(открывается через VPN)
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Штош. День РФ - 8 марта.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 22:03

  ЛАД написав:Козак-характерник В Вашем анализе слишком большой упор на Донбасс.
Реально основные удары росс. армии совсем не там.

Скорее, они там менее заметны "на карте". В силу наличия глубоко эшелонированной обороны (привет будивельныку с его концепцией "отступаем пока у противника не кончится топливо")
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 22:08

  Успіх написав:
  edvardd написав:Повний текст виступу Володимира Зеленського перед Європарламентом:

"Дуже дякую!
Шановні присутні, ви знаєте, я останні дні не знаю, як правильно всіх вітати. Тому що я не можу казати "Добрий ранок", чи "Доброго дня", чи "Добрий вечір". Не можу, і це абсолюта правда, тому що щоденно для когось цей день точно не добрий, щоденно для когось цей вечір – останній. Я говорю сьогодні і зараз про своїх громадян України, які захищають ціною свого життя наші стіни, свободу.
Я дуже радий, те що побачив тут – цей настрій, такий об'єднуючий. Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас – країн ЄС, але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для кожної держави.
Ви знаєте, я не говорю, не читаю папірці, тому що папірці в житті моєї держави закінчились. Все це реальне: і ці загиблі люди, все це справжнє життя. І ви знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рідними, такими самими, як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей: найміцніших, найсильніших, надзвичайних українців.
І ми дуже часто любимо говорити, що ми всі переможемо, і я дуже радий, що ви про це вже не тільки говорите, а й бачите. І ми точно всі переможемо, я впевнений у цьому. Є такий вираз: "Український вибір Європи". Те, чого ми прагнули, до чого йшли і йдем. І я дуже би хотів, щоби звучав у вас до нас "Вибір Європою вже України".
У мене є пару хвилин поспілкуватись з вами, тому що є невеликі обстріли та ракетні удари. Цей ранок був трагічним для всіх нас. Дві крилаті ракети – по Харкову. Місто, яке біля кордонів з РФ, там завжди було дуже багато росіян і завжди вони дружили, дуже теплі відносини були, там більше 20 "вузів", це був і є центр, де найбільша кількість університетів в нашій країні. Молодь – яскрава, розумна, яка завжди збирається і збиралась на всі свята на найбільшій площі в нашій державі. Площа Свободи. І це найбільша площа Європи. І це правда – площа Свободи. Уявіть собі – зранку, 2 крилі ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи.
Ми боремось просто за свою землю і свою свободу, і, повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і в державу не зайде. Повірте мені. Кожна площа сьогодення, як би вона не називалась, вона буде називатись площею Свободи. В кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці.
У нас є бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. і знов президент Путін скаже, що це якась операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких вони військових заводах вони працюють? На яких ракетах? Може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив!
У нас дуже вмотивований народ, дуже. ми боремось за наші права – свободу та життя. А зараз ми боремось за виживання. і це наша найголовніша мотивація, але ми боремося, щоб бути рівноправними членами європи. І я вважаю, що сьогодні ми всі показуємо, що ми такі є. З нами ЄС точно буде міцніший. Без вас україна буде самотньою. Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці, і тоді життя переможе смерть, а світ – темряву.
Слава Україні!"

За останні дні, коли йде війна - і ось ще після оцих☝️слів - кажуть, що навіть ярі порохоботи і то стали поважати ЗЕ-призидента!!!👍👍👍
Слава Україні!

п.с.
Виграєм війну - Зе залишаємо на другий термін!👍
сегодня он давал интервью CNN. И там вернулся в свое обычное преддебильное состояние. Потому как без бумажки/репетиций длинный текст - не его стихия
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