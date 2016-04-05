Успіх написав:За останні дні, коли йде війна - і ось ще після оцих☝️слів - кажуть, що навіть ярі порохоботи і то стали поважати ЗЕ-призидента!!!
Долярчик ти поїхав дахом? Ой, перепрошую почав забувати вже про те, що в тебе з мізками не все гаразд, тому ти не розумієш, що це найбільша мрія північного сусіда поділити нас на порохобртів та зеботів і з задоволенням дивитися як ми будемо перегризати горлянку одне одному. Ти цього дурбецало хочеш? Га? Ти хочеш щоб тебе там прямо в армії заарештували як диверсанта який розпалює ворожнечу серед українців за політичними поглядами? Ну невже в твоїх мізках таке безмежне провалля? Ти хоч мовчи там, бо пацани тобі твої збочені мізки прикладом швидко поправлять!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
juristkostya написав:сегодня он давал интервью CNN. И там вернулся в свое обычное преддебильное состояние. Потому как без бумажки/репетиций длинный текст - не его стихия
Головний показник ефективної діяльності - результативність, а не вміння файно базікати. Навчиться з часом і базікати. Зеленський став справжнім Президентом - це факт! Головне, що він зробив - відновив Дух, віру українців в свої сили. Ми нарешті назвали речі своїми іменами: ворога назвали ворогом, війну - війною. Отримали право бити ворога всім чим можна, не боячись попасти під кримінальне переслідування з боку України, чи інших країн. Зеленський - не Порох-сцикло, що стелився перед пуйлом, вітав того зі святами, цілувався в дьосна з мертвечуком, наживався на торгівлі на крові, бздєв за свою шоколадну фабрику на росії. Одним словом Порох - зрадник і барига. А Зеленський - Президент, козак з міцними яйками! Всі прикрили свої пельки, побачивши як під керівництовом Верховного наша героїчна армія іпашить ворога! Оця промова увійде в історію вже. Наша відповідь пуйлу і його підлабузникам:
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 01 бер, 2022 22:43, всього редагувалось 2 разів.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Эксперт: Россия пересматривает тактику, война может стать намного страшнее Майкл Кофман объясняет, почему провалился первоначальный план российской армии 01.03.22, 09:08 ... В настоящее время, как полагает аналитик, в российской армии отказываются от мобильных групп, в задачу которых на первом этапе ставится захват ключевых объектов (включая города), обеспечивая быстрый успех малой кровью. Однако действия таких групп оказались малоэффективными, что показали события в районе аэропорта Гостомель близ Киева, на улицах Харькова, на Николаевском направлении и в других местах. Выброшенный десант, не имея подкрепления и прикрытия с воздуха, рано или поздно уничтожается, что имеет не только стратегические, но и пропагандистские последствия.
По мнению Майкла Кофмана, Россия с ее мощнейшим пропагандистским аппаратом информационную войну проигрывает. И даже внутри самой России эффект промывки мозгов уже не столь очевиден, как прежде. На международной арене у России вообще нет никаких шансов - она всюду (за исключением диктаторских и авторитарных режимов) воспринимается как агрессор, ведущий захватническую войну. В версию "защиты русского мира от украинского геноцида" не верит, пожалуй, никто.
Вместе с тем, как пишет Майкл Кофман, после пяти дней военных действий российская армия меняет тактику, перегруппировывает силы и определяет направления главных ударов. Об этом, в частности, свидетельствуют данные спутниковой разведки, которые фиксируют передвижение больших групп бронетехники, в том числе в направлении Киева и Харькова. Помимо этого, как считает эксперт, более широко будет задействована авиация.
"Что дальше? Российское политическое руководство все еще не признает провал своего плана и продолжает попытки быстро взять Киев. Но мы видим, что они все чаще и шире применяют огневые удары и воздушные силы. К сожалению, я предполагаю, что худшее еще только впереди и что эта война может стать гораздо страшнее", - приводит слова аналитика Русская служа Би-би-си. ...
Данные разведки: Путин в изоляции и ярости Спецслужбы Запада пришли к выводу, что Путин не просчитал реакцию Украины, Европы и США 01.03.22, 20:12 ... Западная разведка утверждает, что в последнее время у Путина часто случаются приступы ярости, и он утрачивает над собой контроль.
Российский президент находится в отчаянии из-за ошибочной оценки реакции Украины и Запада на вторжение. Он удивлен сплочением украинского народа и готовностью воевать против России, с одной стороны, и суровостью западных санкций, с другой.
Спецслужбы предполагают, что Путин рассчитывал быстро сломить Украину и Запад и заставить их принять его требования, но просчитался.
Помимо этого наблюдатели отмечают удрученное моральное состояние российских военных – молодых людей, оказавшихся в растерянности от внезапного участия в реальных военных действиях против братского народа. Те из них, кто попадали в плен к украинцам и вынуждены были говорить на камеру, признавались, что не знали, что их отправляют убивать мирных жителей, и не хотят этого делать.
Между тем американский дипломат Деннис Росс считает, что Путин переоценил возможности своей армии. По мнению Росса, Путин движим глубокой убежденностью в том, что Украина – не настоящее государство, народ которого только и ждал возможности свергнуть правительство Владимира Зеленского и раскрыть объятия перед Россией. ...
Сегодня перелопатил новости на всех возможных ресурсах. На рашке понятно - там нонстоп идет клинический бред. Дождь видится сборищем сопли жующей дементной интеллигенции. Основная мысль - ох...ох...ох... горе-горе... наш уровень жизни вот-вот понизится. У нас в новостях, в отличии от вчерашнего бравурного настроя, пошла сплошная вода. В интете главы Херсонщины, Сумщины и Мариуполя с самого утра жутко заминорили. Зарубежные агентства нам сочувстуют, гордятся нами, поддерживают, выделяют оружие с боеприпасами и с грустью умывают руки. По обрывкам реальной инфы складывается картинка Киева с начинающимся охватом с трех сторон, оставленный Херсон, обессиленные Сумы, угроза окружения в районе Краматорска. С надеждой жду, что мои выводы хоть как-то опровергнет сегодня сводка от Арестовича. Если отмолчится по опасным направлениям, значит там точно назревает труба. Короче, нахожусь, в отличии от вчерашнего, в перманентном депресняке. в любом случае Слава Украине!