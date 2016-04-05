Эксперт: Россия пересматривает тактику, война может стать намного страшнее

Майкл Кофман объясняет, почему провалился первоначальный план российской армии

01.03.22, 09:08

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В настоящее время, как полагает аналитик, в российской армии отказываются от мобильных групп, в задачу которых на первом этапе ставится захват ключевых объектов (включая города), обеспечивая быстрый успех малой кровью. Однако действия таких групп оказались малоэффективными, что показали события в районе аэропорта Гостомель близ Киева, на улицах Харькова, на Николаевском направлении и в других местах. Выброшенный десант, не имея подкрепления и прикрытия с воздуха, рано или поздно уничтожается, что имеет не только стратегические, но и пропагандистские последствия.



По мнению Майкла Кофмана, Россия с ее мощнейшим пропагандистским аппаратом информационную войну проигрывает. И даже внутри самой России эффект промывки мозгов уже не столь очевиден, как прежде. На международной арене у России вообще нет никаких шансов - она всюду (за исключением диктаторских и авторитарных режимов) воспринимается как агрессор, ведущий захватническую войну. В версию "защиты русского мира от украинского геноцида" не верит, пожалуй, никто.



Вместе с тем, как пишет Майкл Кофман, после пяти дней военных действий российская армия меняет тактику, перегруппировывает силы и определяет направления главных ударов. Об этом, в частности, свидетельствуют данные спутниковой разведки, которые фиксируют передвижение больших групп бронетехники, в том числе в направлении Киева и Харькова. Помимо этого, как считает эксперт, более широко будет задействована авиация.



"Что дальше? Российское политическое руководство все еще не признает провал своего плана и продолжает попытки быстро взять Киев. Но мы видим, что они все чаще и шире применяют огневые удары и воздушные силы. К сожалению, я предполагаю, что худшее еще только впереди и что эта война может стать гораздо страшнее", - приводит слова аналитика Русская служа Би-би-си.

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