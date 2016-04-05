Додано: Сер 02 бер, 2022 00:15

Як відомо, у Радянській Армії піхота була піхотою у прямому значенні цього слова, тобто пересувалась пішки. Цілі дивізії в похідному строю йшли через поля, ліси та болота, а якщо потрібно, то й перепливали річки, утримуючи та займаючи позиції, де щільність військ була надзвичайно високою. Сучасні командири такої розкоші, як переміщення зі швидкістю три кілометри на годину, дозволити себе не можуть. Пішохідні дивізії не можуть нести на собі об'ємний провіант, боєзапас і після маршів вимагають значного часу для відпочинку і приведення в бойову готовність. Війська на марші легко виявляються супротивником, вони надзвичайно вразливі для артилерії та авіації. До речі, артилерії у цій війні, на відміну Другої світової, є надлишок, і всі головні оперативні завдання вирішуються обома сторонами насамперед не переміщенням живої сили, а нанесенням артударів.З огляду на викладене, воювати почали виключно на колесах. Для переміщення своїх підрозділів ЗСУ та Нацгвардія використовують БТРи, тентовані вантажівки; тербати, підрозділи МВС та добровольчі батальйони — автобуси, позашляховики та легковики.Спільним вони мають одне — такі війська не можуть пересуватися бездоріжжям і форсувати природні перепони.А щодо природних перешкод місцевість України має певні особливості, практично непрохідні не тільки для звичайної колісної техніки, але і для танків.Уявлення про танк і навіть бойову машину піхоти як про «тотальний всюдихід» насправді помилкові. Гусенична техніка важка, вона не в змозі подолати водну перешкоду з мулистими або стрімчастими берегами, грузне в болоті, застряє в ярах, яких вистачає з лишком. Та й паливо витрачає дуже швидко, вимагаючи якісних доріг для просування заправників.Саме тому всі бойові дії активного етапу зосереджуються навколо контролю за основними комунікаціями. І цей контроль полягає в організації опорних пунктів і блокпостів на важливих перехрестях і в вузлових населених пунктах.Таким чином, єдиної лінії фронту, яку зазвичай малюють на пропагандистських та обивательських картах, немає. За межами асфальтованих доріг бойові дії практично не ведуться. Невисока густота військ, їх вкрай нерівномірний розподіл з обох боків не дозволяють вибудовувати якісь суцільні «лінії оборони». Є райони зосередження, опорні пункти і блок-пости, контролюючі основні комунікації. І всі вони постійно змінюються.Передумовою «попадання котел» є наявність виступу лінії фронту. Найбільші виступи у військовій історії мають назву дуга, наприклад, Курська дуга.Основна ідея котла: не тільки захоплення території з усіма дрібниками на ній, а й виведення з гри великих сил противника, яких замінити нічим. Для цього на флангах збираються найсильніші і рухливі війська, щоб йти вперед і оточити супротивника, а центр відносно слабкий.Похмурий німецький геній збагатив військову науку тактикою «асиметричних канн». Обидва фланги комплектуються мобільним ударним угрупованням, а центр — малорухливими та нечисленними силами, чиє завдання утриматися доти, доки фланги не зроблять прорив і не з'єднаються у тилу супротивника. Однак, оскільки танчиків на всіх не вистачало, то ударні угруповання робилися різними — одне рухоміше (танки і мотопіхота), інше менше (просто піхота). Результат однаковий - ворог оточений, йому швидко стає нічого жерти і нема чим стріляти, і починається гуро і BDSM.Класичною операцією на оточення була битва при Каннах, де Ганнібал Барка наваляв неілюзорних люлей римлянам, під командуванням Гая Теренція Варрона та Луція Емілія Паулюса. З того часу операції на кшталт: «на флангах ударні мобільні угруповання, при відносно слабкому центрі» називаються «каннами». Не варто забувати, що ударне угруповання саме могло зазнати флангових ударів і опинитися в оточенні.У битві при Алезії вже римляни надавали люлей галлам, чим показали здатність до навчання.