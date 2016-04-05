Налет на Харьков.
По-видимому, уничтожены танковое и летное училища, второе - в километре от меня.
Не ложимся, ждем повторной атаки. Стекла пока уцелели (только в подъезде одно вылетело), но дом трясся.
|
|
|
Додано: Вів 01 бер, 2022 23:07
Налет на Харьков.
По-видимому, уничтожены танковое и летное училища, второе - в километре от меня.
Не ложимся, ждем повторной атаки. Стекла пока уцелели (только в подъезде одно вылетело), но дом трясся.
Додано: Вів 01 бер, 2022 23:33
Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково збреше...
Ви відноситесь до дурнів чи брехунів?
1 Не можна порівнювати мягке і мокре...
ОРДЛО і Кримський перешийок
2 Там де не має можливості у ворога отримати перевагу в якомусь одному компоненті- там доцільна ешелонована оборона.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
Додано: Вів 01 бер, 2022 23:36
Starikan
Некоторые рекомендуют снять окна с защелок и чем-то прижать (цветочными горшками). Тогда есть шанс что взрывной волной их не внесет в помещение всем пакетом.
Рос военные стали действовать жеще. В Киеве такое же намечается.
Востаннє редагувалось demichh в Вів 01 бер, 2022 23:40, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 01 бер, 2022 23:37
На щастя, в Україні до вищої влади пускають, все-таки, схоже, що розумних людей.
Бо навіть риги у 2014 дружно голосували все що треба для порятунку країни.
І нині всі працюють як треба. Незалежно від попередніх політичних війн..
Можливо -- все це завдяки децентралізації і видимої, і тіньової влади? Яка і потребує найрозумніших представників, для здобуття переваг?
Цікаво, як з цим справи у Московії?
Чи дозволяє (імперське ядро / "сауронове око") прояви розуму??
Чи там вже все як у Білорусі, коли є лише фюрерок, а решта осіб за столом нарад -- безликі (навіть на відео замальовані були...)
Бо від цього ж залежить як довго вони копатимуть собі яму... Нашими руками.
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Додано: Вів 01 бер, 2022 23:39
може і будівельник правий
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 02 бер, 2022 00:00
Спасибо. Это скорее о пластиковых окнах, а у меня просто двойные деревянные, которыми мы когда-то заменили хрущевские на винтах. Имхо, просто вылетят стекла. Хотя, конечно, не уверен.
Тут бы дом не развалился, это хрущ 1960 года, один из первых крупнопанельных.
Додано: Сер 02 бер, 2022 00:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
І, все таки, нам неабияк пощастило, що Штати стежили за кордонами і з космосу, і з літаків, що все нам розповідали... І що довели Путлєра до сказу.
Не уявляю як би ми могли захищатись, якби Московія вдарила в одному напрямку з багатократною перевагою.
Стягувати війська з усієї України, оголяти решту кордонів? А скільки часу треба?
І Московія потім вдарила би в іншому місці...
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Додано: Сер 02 бер, 2022 00:06
если один из первых, то там еще не было рацпредложений по экономии, и цемент не так тырили, должен выстоять
Додано: Сер 02 бер, 2022 00:09
Те що погано для нас - погано й для педераційників...
1 Які не які, але ракети в нас присутні, тому будь яка суттєва концентрація їх сил , в будь-якій точці кордону з Україною - поставила б їх під потужний ракетний удар
2 Уявіть собі що Україна це коло , де ми чим ближче до центра( наприклад Київ) тим сильніше захищаємось...
І сили ми перекидуємо всередині цього меншого кола, в той час коли ворогу для перекидання сил потрібно рухатись за межами наших кордонів..а значить перекидати на більші відстані..
Ми перекидаємо радіально - від центру до зовнішнього радіусу
Вони змушені перекидати через зовнішнє коло..
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
Додано: Сер 02 бер, 2022 00:15
Про котли і як їх юзати
Як відомо, у Радянській Армії піхота була піхотою у прямому значенні цього слова, тобто пересувалась пішки. Цілі дивізії в похідному строю йшли через поля, ліси та болота, а якщо потрібно, то й перепливали річки, утримуючи та займаючи позиції, де щільність військ була надзвичайно високою. Сучасні командири такої розкоші, як переміщення зі швидкістю три кілометри на годину, дозволити себе не можуть. Пішохідні дивізії не можуть нести на собі об'ємний провіант, боєзапас і після маршів вимагають значного часу для відпочинку і приведення в бойову готовність. Війська на марші легко виявляються супротивником, вони надзвичайно вразливі для артилерії та авіації. До речі, артилерії у цій війні, на відміну Другої світової, є надлишок, і всі головні оперативні завдання вирішуються обома сторонами насамперед не переміщенням живої сили, а нанесенням артударів.
З огляду на викладене, воювати почали виключно на колесах. Для переміщення своїх підрозділів ЗСУ та Нацгвардія використовують БТРи, тентовані вантажівки; тербати, підрозділи МВС та добровольчі батальйони — автобуси, позашляховики та легковики.
Спільним вони мають одне — такі війська не можуть пересуватися бездоріжжям і форсувати природні перепони.
А щодо природних перешкод місцевість України має певні особливості, практично непрохідні не тільки для звичайної колісної техніки, але і для танків.
Уявлення про танк і навіть бойову машину піхоти як про «тотальний всюдихід» насправді помилкові. Гусенична техніка важка, вона не в змозі подолати водну перешкоду з мулистими або стрімчастими берегами, грузне в болоті, застряє в ярах, яких вистачає з лишком. Та й паливо витрачає дуже швидко, вимагаючи якісних доріг для просування заправників.
Саме тому всі бойові дії активного етапу зосереджуються навколо контролю за основними комунікаціями. І цей контроль полягає в організації опорних пунктів і блокпостів на важливих перехрестях і в вузлових населених пунктах.
Таким чином, єдиної лінії фронту, яку зазвичай малюють на пропагандистських та обивательських картах, немає. За межами асфальтованих доріг бойові дії практично не ведуться. Невисока густота військ, їх вкрай нерівномірний розподіл з обох боків не дозволяють вибудовувати якісь суцільні «лінії оборони». Є райони зосередження, опорні пункти і блок-пости, контролюючі основні комунікації. І всі вони постійно змінюються.
Передумовою «попадання котел» є наявність виступу лінії фронту. Найбільші виступи у військовій історії мають назву дуга, наприклад, Курська дуга.
Основна ідея котла: не тільки захоплення території з усіма дрібниками на ній, а й виведення з гри великих сил противника, яких замінити нічим. Для цього на флангах збираються найсильніші і рухливі війська, щоб йти вперед і оточити супротивника, а центр відносно слабкий.
Похмурий німецький геній збагатив військову науку тактикою «асиметричних канн». Обидва фланги комплектуються мобільним ударним угрупованням, а центр — малорухливими та нечисленними силами, чиє завдання утриматися доти, доки фланги не зроблять прорив і не з'єднаються у тилу супротивника. Однак, оскільки танчиків на всіх не вистачало, то ударні угруповання робилися різними — одне рухоміше (танки і мотопіхота), інше менше (просто піхота). Результат однаковий - ворог оточений, йому швидко стає нічого жерти і нема чим стріляти, і починається гуро і BDSM.
Класичною операцією на оточення була битва при Каннах, де Ганнібал Барка наваляв неілюзорних люлей римлянам, під командуванням Гая Теренція Варрона та Луція Емілія Паулюса. З того часу операції на кшталт: «на флангах ударні мобільні угруповання, при відносно слабкому центрі» називаються «каннами». Не варто забувати, що ударне угруповання саме могло зазнати флангових ударів і опинитися в оточенні.
У битві при Алезії вже римляни надавали люлей галлам, чим показали здатність до навчання.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Зараз переглядають цей форум: Bobua, phantom_systems і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|