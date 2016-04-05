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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 174175176177>
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:33


Поки Наполеон брав Москву, козаки гуляли в Парижі. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 02 бер, 2022 00:34, всього редагувалось 1 раз.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:33

  Козак-характерник написав:Як відомо, у Радянській Армії піхота була піхотою у прямому значенні цього слова, тобто пересувалась пішки. Цілі дивізії в похідному строю йшли через поля, ліси та болота, а якщо потрібно, то й перепливали річки, утримуючи та займаючи позиції, де щільність військ була надзвичайно високою.

Нет, как раз в Советской Армии мотострелков хватало. Это в РККА не было БТРов от слова "вообще", разве что по ленд-лизу доставались. Между прочим, танки своим ходом перемещать тоже не очень. Много топлива, износ ходовой. Проще погрузить на платформы и по ж/д отправить.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:35

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:в мене 6й день, а ти тільки сьогодні

А вот это не надо.
"Будем жить!"

Смотрю видео их Харькова и переживаю за каждого харьковчанина, будет ли где ему ночевать и вообще где жить. После таких разрушений. У меня депрессия была 3 дня а сейчас только трезвая и прагматичная оценка новой реальности...

Россия использует запрещённые вакуумные бомбы для ударов по Харькову.


Пока что разрушения не настолько значительные.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:36

  budivelnik написав:
  Bobua написав:Не уявляю як би ми могли захищатись, якби Московія вдарила в одному напрямку з багатократною перевагою.
Стягувати війська з усієї України, оголяти решту кордонів? А скільки часу треба?
І Московія потім вдарила би в іншому місці...
Те що погано для нас - погано й для педераційників...
1 Які не які, але ракети в нас присутні, тому будь яка суттєва концентрація їх сил , в будь-якій точці кордону з Україною - поставила б їх під потужний ракетний удар
2 Уявіть собі що Україна це коло , де ми чим ближче до центра( наприклад Київ) тим сильніше захищаємось...
І сили ми перекидуємо всередині цього меншого кола, в той час коли ворогу для перекидання сил потрібно рухатись за межами наших кордонів..а значить перекидати на більші відстані..
Ми перекидаємо радіально - від центру до зовнішнього радіусу
Вони змушені перекидати через зовнішнє коло..


Я мав на увазі, що вони могли би відгризати шматки (оточуюючи наші війська -- як тут бити ракетами?), а ми могли би і не знати -- у якому ще місці довжелезного кордону є їхні скупчення.
Роль Штатів дуже важлива, мабуть.
Саме тому прикро чути, як хтось скаржиться, вимагає більше від них і від ЄС.
Десь читав, що от японці вміють бути вдячними -- долоньки склали, вклонились і пішли далі. Нам би теж не завадило так вміти. Сподіваюсь, що у владі це розуміють. І сподіваюсь, що вимоги(?) і про вступ до ЄС, і про обнулення держборгу -- висувають(??) після таємного погодження, а не з власної ініціативи...
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:40

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Козак-характерник В Вашем анализе слишком большой упор на Донбасс.
Реально основные удары росс. армии совсем не там.

В мене немає наміру аналізувати події, а лише плани ворога, його тактику. А також проаналізувати бачення ворога на ті події, що відбулися.

Ще з цікавого. Як ворог бачить мету переговорів українців:

Заявления украинской стороны о готовности к переговорам были сделаны лишь с одной целью — выиграть время. Это та же уловка, которую использовали "террористы" :mrgreen: на Северном Кавказе: они во время боевых действий много раз предлагали переговоры, чтобы приостановить продвижение войск, выиграть время, перегруппироваться.

Плани ворога мы с Вами не знаем. Бачення ворога тоже.
Глядя на тактику и реальные действия врага, приведенный Вами анализ не выдерживает критики.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:40

  Bobua написав:Роль Штатів дуже важлива, мабуть.
Саме тому прикро чути, як хтось скаржиться, вимагає більше від них і від ЄС.
Десь читав, що от японці вміють бути вдячними -- долоньки склали, вклонились і пішли далі. Нам би теж не завадило так вміти.

+++ повністю згодний. Наші перемоги, провал бліцкрігу москалів - завдяки допомозі американців. Встигли підготуватися.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:46

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:---------------
Олежан
парни, я в жесткой депрессии
это писец(
---------------
в мене 6й день, а ти тільки сьогодні

А вот это не надо.
"Будем жить!"

Тактична ініціатива і перевага поки що в РФ, і ще не видно признаків що видохлися, лізуть як саранча.
Зрозуміло, що вічно так тривати не буде, але поки що особливого оптимізму нема: південь України виявився не прикритий (там ЗС РФ туристами проїхалися аж до Каховки), Київ з півночі теж.

Согласен.
Но из этого не следует, что надо впадать в депрессию. :)
Думаю, что и Россия, и Запад на такие наши результаты не рассчитывали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:51

  ЛАД написав:Плани ворога мы с Вами не знаем.

Достеменно, до подробиць - ні, але в цілому ці плани прочитуються.

  ЛАД написав: Бачення ворога тоже.

Чому ні? На те що вже відбулося є викладений аналіз самим ворогом.


  ЛАД написав:Глядя на тактику и реальные действия врага, приведенный Вами анализ не выдерживает критики.

А з чим конкретно Ви не згодні? Заперечуєте той факт, що ворог хоче зробити "котли"? Чи щось інше? Не розумію, поясніть будь ласка!
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:56

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Козак-характерник В Вашем анализе слишком большой упор на Донбасс.
Реально основные удары росс. армии совсем не там.

Скорее, они там менее заметны "на карте". В силу наличия глубоко эшелонированной обороны (привет будивельныку с его концепцией "отступаем пока у противника не кончится топливо")

Возможно, и так. Но о наличии обороны они были прекрасно осведомлены. Так зачем биться лбом в стену? Линию Мажино Гитлер не штурмовал, а просто обошёл.
Думаю, росс. генералы не полные дебилы и их успехи на других направлениях объясняются не только более слабой там системой обороны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 01:10

  ЛАД написав:Думаю, росс. генералы не полные дебилы

Ви, мяко кажучи, перебільшуєте їх розумові здібності. :)

  ЛАД написав: их успехи на других направлениях объясняются не только более слабой там системой обороны.

Про які успіхи кацапні, Ви гутарите? Не бачу жодних успіхів в них. Лише бачу, як вони обісралися по повній. :mrgreen:
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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