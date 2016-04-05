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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 174175176177
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 01:16

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Ребята давайте о том что хорошо или плохо поговорим после войны, сейчас важно понять что останется от наших инвестиций в кржн и от наших сбережений в других активах.

Бородянку сегодня разбомбили авиацией. Хочу ошибиться думая что этим намекнули что ждет киев на днях.. потому что другого смысла бомбить несчастную бородянку ну меньше нуля. Кстати когда то ездил туда смотреть объект, сама бородянка мне настолько не понравилась что от просмотра я отказался чтобы не морочить людям мозги.

На профильной ветке есть видео что сделали в Бородянке.

Да уже понятно, что кацапы будут делать только то, что умеют: ровнять с землей.


У меня с 2016 года перед глазами руины Алеппо.
30 тысяч жертв среди мирного населения.Применение кассетных бомб и химоружия.
Я столько раз напоминал это на обвальной ветке и кто-то меня называл всепропальщиком.
Оказалось, что почти все население Украины не хочет целовать пуйло в зубы.
Что они могут сделать, если прокремлевский х.й сказал
"зачем нужен этот мир, если в нем не будет росии?"
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 01:21

Козак-характерник, судя по действиям, основные цели не на Донбассе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 01:45

  ЛАД написав:Козак-характерник, судя по действиям, основные цели не на Донбассе.

Я ж цього і не стверджував. Навпаки, говорив, що основна задача - Київ, а мета - вся Україна. Про Донбас там було в контексті "котлів". Не Донбас головне, а "котли". Кацапські терористи хочуть розбити нашу армію, створюючи "котли" по всім напрямкам, а не лише на Донбасі. Тому головна мета - не допустити цього.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Козак-характерник
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