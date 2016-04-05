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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 175176177178>
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 01:16

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Ребята давайте о том что хорошо или плохо поговорим после войны, сейчас важно понять что останется от наших инвестиций в кржн и от наших сбережений в других активах.

Бородянку сегодня разбомбили авиацией. Хочу ошибиться думая что этим намекнули что ждет киев на днях.. потому что другого смысла бомбить несчастную бородянку ну меньше нуля. Кстати когда то ездил туда смотреть объект, сама бородянка мне настолько не понравилась что от просмотра я отказался чтобы не морочить людям мозги.

На профильной ветке есть видео что сделали в Бородянке.

Да уже понятно, что кацапы будут делать только то, что умеют: ровнять с землей.


У меня с 2016 года перед глазами руины Алеппо.
30 тысяч жертв среди мирного населения.Применение кассетных бомб и химоружия.
Я столько раз напоминал это на обвальной ветке и кто-то меня называл всепропальщиком.
Оказалось, что почти все население Украины не хочет целовать пуйло в зубы.
Что они могут сделать, если прокремлевский х.й сказал
"зачем нужен этот мир, если в нем не будет росии?"
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 01:21

Козак-характерник, судя по действиям, основные цели не на Донбассе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 01:45

  ЛАД написав:Козак-характерник, судя по действиям, основные цели не на Донбассе.

Я ж цього і не стверджував. Навпаки, говорив, що основна задача - Київ, а мета - вся Україна. Про Донбас там було в контексті "котлів". Не Донбас головне, а "котли". Кацапські терористи хочуть розбити нашу армію, створюючи "котли" по всім напрямкам, а не лише на Донбасі. Тому головна мета - не допустити цього.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 02:47

Starikan
Спрошу о самом главном хлеб воду купить в Харькове можно какая цена ?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 05:18

Вообще как-то очень необычно ВСУ воюют в этой войне. Как-то не по-советски. Вероятно все-таки 8 лет не потеряли даром.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 06:05

  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:Кстати, а что по самолётам от партнёров? Третьякова выдала вместе с количеством, - а потом проде от Польши и Венгрии опровергли? Так как на самом деле?

Специально открыл какую-то польскую газету.
Дуду в беседе со Столбергером подтвердил, что ни польские войска, ни польская авиация не будет принимать участия в войне.

Моя трактовка: это не означает, что Польша не может передать нам советское старье со складов. Они сами летают на Ф16 и других натовских самолетах.

Не передадуть:
Країни ЄС не відправлять Україні винищувачі, поставка яких була раніше анонсована. Про це пише видання Politico.
Так, Польща заявила, що не буде посилати винищувачі в Україну. Крім Польщі, уряди Болгарії та Словаччини також нещодавно спростували поставку військових літаків в Україну.
https://zaxid.net/news/

Всіх їх більше турбує своя сорочка. Чи не буде напрягу з біженцями. Чи їх не захочуть "освободіть". Європа вже давно не лицарська, а споживацька. І навіть падіння споживання для них трагічно.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 06:08

  antey1969 написав:Сегодня перелопатил новости на всех возможных ресурсах.
На рашке понятно - там нонстоп идет клинический бред.
Дождь видится сборищем сопли жующей дементной интеллигенции. Основная мысль - ох...ох...ох... горе-горе... наш уровень жизни вот-вот понизится.
У нас в новостях, в отличии от вчерашнего бравурного настроя, пошла сплошная вода. В интете главы Херсонщины, Сумщины и Мариуполя с самого утра жутко заминорили.
Зарубежные агентства нам сочувстуют, гордятся нами, поддерживают, выделяют оружие с боеприпасами и с грустью умывают руки.
По обрывкам реальной инфы складывается картинка Киева с начинающимся охватом с трех сторон, оставленный Херсон, обессиленные Сумы, угроза окружения в районе Краматорска.
С надеждой жду, что мои выводы хоть как-то опровергнет сегодня сводка от Арестовича. Если отмолчится по опасным направлениям, значит там точно назревает труба.
Короче, нахожусь, в отличии от вчерашнего, в перманентном депресняке.
в любом случае Слава Украине!


Что-то есть такое.
Смотрел только что обращение Байдена.
Бла-бла-бла, мы гордимся украинским народом, фа-фа-фа, закроем американское небо для самолетов рф (по секрету - оно итак уже "закрыто" Канадой, потому что самолеты из Европы летят сначала на север, потом на запад и потом над Канадой на юг), ква-ква-ква, небо над Украиной закрывать не будем.
Все это под "бурные, непрекращающиеся аплодисменты, переходящие в овацию"(с) Конгресса. В присутствии украинского посла.
В общем - ни-че-го.
Напомнило "Денег нет, но вы держитесь"(с)
Там, кстати, потом пошло по внутренней политике - сплошной социализм.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 06:15

І таке буває!

  Козак-характерник написав:
  Василь-Рівне написав: Маленька поправка - не пішов, а призвали, він не доброволець, а пішов під примусом, тому що ... промовчу. Нехай йому щастить, і менше там ляпає своїм язИком, бо ...

Не під примусом, а виконуючи свій обовязок громадянина, згідно законів України.

Саме так!
Хоч міг десь сховатись/пересидіти...- але ж ні, пішов!

п.с.
Коротше, як в тій фразі - " ти нє пАвЄріш!"
Нашу батарею планують сьогодні перекинути в область до...... Васі, який трохи вміє відкидати сніг :wink: :mrgreen:

Хоч чутки ходили, що нас мають забрати охороняти Київ!(куди я і хочу попасти з усіх ліній фронту) :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 06:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:Ти хоч мовчи там, бо пацани

...бо пацани самі всі говорять - "ЗЕ - молодець! Респект/уважуха!"
Серйозно!
  Ethereum написав:Я то пішов. А ти балабол ? Диванний герой

Сам ти балабол!
Хіба ти не бачимо моєї крутої подушки, якої немає нівкого на всю частину!!! :)
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Переконався?

Тепер твоя черга доказати, що ти не балабол!
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 06:43

  airmax78 написав:Вообще как-то очень необычно ВСУ воюют в этой войне. Как-то не по-советски. Вероятно все-таки 8 лет не потеряли даром.


Так стремятся-же в стандартам НАТО.
Ну и в том, что воюют очень умно - не откажешь.
Такое ощущение, что щкольник сел играть в шахматы с гроссмейстером.
Накачаный такой школьник.Гопник. И наперсточник.
rjkz
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