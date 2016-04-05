в небе рельс нет, подумайте над этим
- Минюст США создаст спецсгруппу для расследования преступлений Путина и российских олигархов.
- Квартиры, яхты, счета российских олигархов зарубежом будут конфискованы.
закрыли небо, ввели новые санкции "просто на русских" - любых олигархов из России.
Это, на самом деле, невиданные решения, к примеру, шла война в Ираке, а семья Усамы Бенладена жила в США. А теперь вот, даже не знаю, как они оформят.
деньги как раз и так суют каждый день:
Кроме того, что это за иждевенческие настроения?
В принципе, США ничем нам не обязаны, ну идет война, ну и идет, мало ли где воины идут, сказать надо спасибо, что вообще помогают!
А начинать обмен ядерными ударами это того не стоит, чай из-за вьетнамцев не начали, чего сейчас то начинать?