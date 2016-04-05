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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 175176177178
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 06:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  rjkz написав:оно итак уже "закрыто" Канадой, потому что самолеты из Европы летят сначала на север, потом на запад и потом над Канадой на юг),


в небе рельс нет, подумайте над этим

  rjkz написав:В общем - ни-че-го.


- Минюст США создаст спецсгруппу для расследования преступлений Путина и российских олигархов.
- Квартиры, яхты, счета российских олигархов зарубежом будут конфискованы.

закрыли небо, ввели новые санкции "просто на русских" - любых олигархов из России.
Это, на самом деле, невиданные решения, к примеру, шла война в Ираке, а семья Усамы Бенладена жила в США. А теперь вот, даже не знаю, как они оформят.

  rjkz написав:Напомнило "Денег нет, но вы держитесь"


деньги как раз и так суют каждый день:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/2/683066/

Кроме того, что это за иждевенческие настроения?

В принципе, США ничем нам не обязаны, ну идет война, ну и идет, мало ли где воины идут, сказать надо спасибо, что вообще помогают!

А начинать обмен ядерными ударами это того не стоит, чай из-за вьетнамцев не начали, чего сейчас то начинать?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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