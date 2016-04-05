RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 176177178179>
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 06:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  rjkz написав:оно итак уже "закрыто" Канадой, потому что самолеты из Европы летят сначала на север, потом на запад и потом над Канадой на юг),


в небе рельс нет, подумайте над этим

  rjkz написав:В общем - ни-че-го.


- Минюст США создаст спецсгруппу для расследования преступлений Путина и российских олигархов.
- Квартиры, яхты, счета российских олигархов зарубежом будут конфискованы.

закрыли небо, ввели новые санкции "просто на русских" - любых олигархов из России.
Это, на самом деле, невиданные решения, к примеру, шла война в Ираке, а семья Усамы Бенладена жила в США. А теперь вот, даже не знаю, как они оформят.

  rjkz написав:Напомнило "Денег нет, но вы держитесь"


деньги как раз и так суют каждый день:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/2/683066/

Кроме того, что это за иждевенческие настроения?

В принципе, США ничем нам не обязаны, ну идет война, ну и идет, мало ли где воины идут, сказать надо спасибо, что вообще помогают!

А начинать обмен ядерными ударами это того не стоит, чай из-за вьетнамцев не начали, чего сейчас то начинать?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1334
З нами з: 24.07.10
Подякував: 431 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 07:29

  Kripo написав:
  rjkz написав:оно итак уже "закрыто" Канадой, потому что самолеты из Европы летят сначала на север, потом на запад и потом над Канадой на юг),


в небе рельс нет, подумайте над этим

  rjkz написав:В общем - ни-че-го.


- Минюст США создаст спецсгруппу для расследования преступлений Путина и российских олигархов.
- Квартиры, яхты, счета российских олигархов зарубежом будут конфискованы.

закрыли небо, ввели новые санкции "просто на русских" - любых олигархов из России.
Это, на самом деле, невиданные решения, к примеру, шла война в Ираке, а семья Усамы Бенладена жила в США. А теперь вот, даже не знаю, как они оформят.

  rjkz написав:Напомнило "Денег нет, но вы держитесь"


деньги как раз и так суют каждый день:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/2/683066/

Кроме того, что это за иждевенческие настроения?

В принципе, США ничем нам не обязаны, ну идет война, ну и идет, мало ли где воины идут, сказать надо спасибо, что вообще помогают!

А начинать обмен ядерными ударами это того не стоит, чай из-за вьетнамцев не начали, чего сейчас то начинать?


Странно как-то воспринят мой пост.
1. Насчет "денег нет" - это не про деньги. Украине надо прикрыть небо.
Хотя-бы от ракет. Это можно сделать не сбивая самолеты.
Это надо уже вчера.
2. Насчет рельс в небе. Вчера (верней уже позавчера) на подлете к Канаде был непропущен борт питер-НЙ, был завернут нарасиюнахуй.
3. Да, США делает очент много. Если-бы еще это было сделано раньше.
4. НИкто никому ничего не должен - это хорощий ответ. Как теперь они собираются остановить стремление любых стран и режимов иметь ЯО?
Все видят "гарантии" по Будапештскому меморандуму в действии.
Никто никому ничего не должен. Это - пять! :mrgreen:
Каждый диктатор и каждая страна теперь будет знать - если нет ЯО, то тебе "никто ничего не должен".
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12847
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6704 раз.
Подякували: 3698 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 07:40

  Diman написав:
  Starikan написав:
  demichh написав:Starikan
Некоторые рекомендуют снять окна с защелок и чем-то прижать (цветочными горшками). Тогда есть шанс что взрывной волной их не внесет в помещение всем пакетом.

Спасибо. Это скорее о пластиковых окнах, а у меня просто двойные деревянные, которыми мы когда-то заменили хрущевские на винтах. Имхо, просто вылетят стекла. Хотя, конечно, не уверен.
Тут бы дом не развалился, это хрущ 1960 года, один из первых крупнопанельных.

если один из первых, то там еще не было рацпредложений по экономии, и цемент не так тырили, должен выстоять

на подоконники надо ставить пэт бутылки с водой - защищают от осколков, да и просто запас...
Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6842
З нами з: 20.11.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1793 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 07:45


Не надо выдавать нужду за добродетель
juristkostya
 
Повідомлень: 4063
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 08:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поступают сведения, что больницы в городах вблизи украинской границы начали массово принимать раненых российских военных. Гомельские правозащитники сообщают о жутких ранениях:

«В Мозырь сейчас привезли военных, дети 2003 г. р., осеннего призыва. Кто без глаз, кто без ушей, с вывернутыми кишками. Автобус, на котором привезли, мыли шлангом от крови. Голодные, говорят, что неделю не ели. Люди ночью ездили на заправку за дошираками. В больнице все в шоке».
https://www.the-village.me/village/city ... es-belarus
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 12886
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 08:32

  lapay написав:Поступают сведения, что больницы в городах вблизи украинской границы начали массово принимать раненых российских военных. Гомельские правозащитники сообщают о жутких ранениях:

«В Мозырь сейчас привезли военных, дети 2003 г. р., осеннего призыва. Кто без глаз, кто без ушей, с вывернутыми кишками. Автобус, на котором привезли, мыли шлангом от крови. Голодные, говорят, что неделю не ели. Люди ночью ездили на заправку за дошираками. В больнице все в шоке».
https://www.the-village.me/village/city ... es-belarus

То плановые потери: 45000 мешков были заранее закуплены. Ну купят ещё 145000 - они не очень дорогие. Как и кацапские особи.
airmax78
 
Повідомлень: 40378
З нами з: 25.10.12
Подякував: 946 раз.
Подякували: 4961 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 08:37

Re: Білорусь не нападе

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что белорусская армия не участвовала и не собирается участвовать в спецоперации на Украине.

"Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно", - заявил глава государства во время расширенного заседания Совбеза в Минске.

Слова президента приводит приближенный к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко также заверил, что российское руководство никогда не ставило перед Белоруссией этот вопрос - о ее участии в операции.

"Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости", - заявил он.

https://www.interfax.ru/world/825392

Бреше чи справді поплили?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 12886
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 08:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  rjkz написав:...Украине надо прикрыть небо.
Хотя-бы от ракет. Это можно сделать не сбивая самолеты.
Это надо уже вчера.


как?! не вступая в прямое боестолкновение с Россией?!

  rjkz написав:2. Насчет рельс в небе. Вчера (верней уже позавчера) на подлете к Канаде был непропущен борт питер-НЙ, был завернут нарасиюнахуй.


он был развернут, так-как нарушил пространство ПОСЛЕ запрета - ошибка штурмана.

  rjkz написав:4. НИкто никому ничего не должен - это хорощий ответ. Как теперь они собираются остановить стремление любых стран и режимов иметь ЯО?
Все видят "гарантии" по Будапештскому меморандуму в действии.
Никто никому ничего не должен. Это - пять!
Каждый диктатор и каждая страна теперь будет знать - если нет ЯО, то тебе "никто ничего не должен".


Ну да, так оно и есть, если в блоке не состоишь, то только добрая воля (как с Kuwait было) и ЯО вас защищает.

И "Будапештский меморандум" - почитайте что там, Консультации предусмотрены и Украине пока ядренным оружием не угрожают, в чем проблема? :|
Востаннє редагувалось Kripo в Сер 02 бер, 2022 08:50, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1334
З нами з: 24.07.10
Подякував: 431 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 08:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  airmax78 написав:То плановые потери: 45000 мешков были заранее закуплены

Я б не дуже довіряв, навіть офіційним даним, під час бойових дій, особливо відносно своїх і чужих втрат. Пропаганду не вчора придумали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 12886
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 08:50

Гідний вклад в нашу перемогу
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в мексиканському місті Монтеррей. У першому колі змагань посіяна на турнірі під першим номером Світоліна легко завдала поразки росіянці Анастасії Потаповій – 6:2, 6:1.
Перед початком змагання Світоліна заявила, що не гратиме проти російської суперниці, якщо тенісні федерації не виконають рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, згідно з якими представники Росії та Білорусі мають виступати як нейтральні спортсмени, тобто без прапора своєї країни.
Міжнародна тенісна федерація (ITF) тимчасово зупинила членство Росії, а також Білорусі у звʼязку з воєнною агресією цих країн проти України.
Також Еліна Світоліна пообіцяла виграні на турнірах призові перераховувати, «щоб підтримати нашу армію і гуманітарні сили, щоб допомогти їм захистити Тебе, нашу країну». https://www.radiosvoboda.org/a/news-ten ... 31585.html
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3083
З нами з: 10.10.10
Подякував: 123 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 176177178179>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 90377
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 443891
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2283
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1652)
02.03.2022 09:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.