Додано: Сер 02 бер, 2022 06:44

rjkz написав: оно итак уже "закрыто" Канадой, потому что самолеты из Европы летят сначала на север, потом на запад и потом над Канадой на юг), оно итак уже "закрыто" Канадой, потому что самолеты из Европы летят сначала на север, потом на запад и потом над Канадой на юг),

rjkz написав: В общем - ни-че-го. В общем - ни-че-го.

rjkz написав: Напомнило "Денег нет, но вы держитесь" Напомнило "Денег нет, но вы держитесь"

в небе рельс нет, подумайте над этим- Минюст США создаст спецсгруппу для расследования преступлений Путина и российских олигархов.- Квартиры, яхты, счета российских олигархов зарубежом будут конфискованы.закрыли небо, ввели новые санкции "просто на русских" - любых олигархов из России.Это, на самом деле, невиданные решения, к примеру, шла война в Ираке, а семья Усамы Бенладена жила в США. А теперь вот, даже не знаю, как они оформят.деньги как раз и так суют каждый день:Кроме того, что это за иждевенческие настроения?В принципе, США ничем нам не обязаны, ну идет война, ну и идет, мало ли где воины идут, сказать надо спасибо, что вообще помогают!А начинать обмен ядерными ударами это того не стоит, чай из-за вьетнамцев не начали, чего сейчас то начинать?