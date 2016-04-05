rjkz написав:оно итак уже "закрыто" Канадой, потому что самолеты из Европы летят сначала на север, потом на запад и потом над Канадой на юг),
в небе рельс нет, подумайте над этим
rjkz написав:В общем - ни-че-го.
- Минюст США создаст спецсгруппу для расследования преступлений Путина и российских олигархов. - Квартиры, яхты, счета российских олигархов зарубежом будут конфискованы.
закрыли небо, ввели новые санкции "просто на русских" - любых олигархов из России. Это, на самом деле, невиданные решения, к примеру, шла война в Ираке, а семья Усамы Бенладена жила в США. А теперь вот, даже не знаю, как они оформят.
rjkz написав:Напомнило "Денег нет, но вы держитесь"
rjkz написав:оно итак уже "закрыто" Канадой, потому что самолеты из Европы летят сначала на север, потом на запад и потом над Канадой на юг),
в небе рельс нет, подумайте над этим
rjkz написав:В общем - ни-че-го.
- Минюст США создаст спецсгруппу для расследования преступлений Путина и российских олигархов. - Квартиры, яхты, счета российских олигархов зарубежом будут конфискованы.
закрыли небо, ввели новые санкции "просто на русских" - любых олигархов из России. Это, на самом деле, невиданные решения, к примеру, шла война в Ираке, а семья Усамы Бенладена жила в США. А теперь вот, даже не знаю, как они оформят.
rjkz написав:Напомнило "Денег нет, но вы держитесь"
В принципе, США ничем нам не обязаны, ну идет война, ну и идет, мало ли где воины идут, сказать надо спасибо, что вообще помогают!
А начинать обмен ядерными ударами это того не стоит, чай из-за вьетнамцев не начали, чего сейчас то начинать?
Странно как-то воспринят мой пост. 1. Насчет "денег нет" - это не про деньги. Украине надо прикрыть небо. Хотя-бы от ракет. Это можно сделать не сбивая самолеты. Это надо уже вчера. 2. Насчет рельс в небе. Вчера (верней уже позавчера) на подлете к Канаде был непропущен борт питер-НЙ, был завернут нарасиюнахуй. 3. Да, США делает очент много. Если-бы еще это было сделано раньше. 4. НИкто никому ничего не должен - это хорощий ответ. Как теперь они собираются остановить стремление любых стран и режимов иметь ЯО? Все видят "гарантии" по Будапештскому меморандуму в действии. Никто никому ничего не должен. Это - пять! Каждый диктатор и каждая страна теперь будет знать - если нет ЯО, то тебе "никто ничего не должен".
demichh написав:Starikan Некоторые рекомендуют снять окна с защелок и чем-то прижать (цветочными горшками). Тогда есть шанс что взрывной волной их не внесет в помещение всем пакетом.
Спасибо. Это скорее о пластиковых окнах, а у меня просто двойные деревянные, которыми мы когда-то заменили хрущевские на винтах. Имхо, просто вылетят стекла. Хотя, конечно, не уверен. Тут бы дом не развалился, это хрущ 1960 года, один из первых крупнопанельных.
если один из первых, то там еще не было рацпредложений по экономии, и цемент не так тырили, должен выстоять
на подоконники надо ставить пэт бутылки с водой - защищают от осколков, да и просто запас...
Поступают сведения, что больницы в городах вблизи украинской границы начали массово принимать раненых российских военных. Гомельские правозащитники сообщают о жутких ранениях:
«В Мозырь сейчас привезли военных, дети 2003 г. р., осеннего призыва. Кто без глаз, кто без ушей, с вывернутыми кишками. Автобус, на котором привезли, мыли шлангом от крови. Голодные, говорят, что неделю не ели. Люди ночью ездили на заправку за дошираками. В больнице все в шоке». https://www.the-village.me/village/city ... es-belarus
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Поступают сведения, что больницы в городах вблизи украинской границы начали массово принимать раненых российских военных. Гомельские правозащитники сообщают о жутких ранениях:
«В Мозырь сейчас привезли военных, дети 2003 г. р., осеннего призыва. Кто без глаз, кто без ушей, с вывернутыми кишками. Автобус, на котором привезли, мыли шлангом от крови. Голодные, говорят, что неделю не ели. Люди ночью ездили на заправку за дошираками. В больнице все в шоке». https://www.the-village.me/village/city ... es-belarus
То плановые потери: 45000 мешков были заранее закуплены. Ну купят ещё 145000 - они не очень дорогие. Как и кацапские особи.
rjkz написав:...Украине надо прикрыть небо. Хотя-бы от ракет. Это можно сделать не сбивая самолеты. Это надо уже вчера.
как?! не вступая в прямое боестолкновение с Россией?!
rjkz написав:2. Насчет рельс в небе. Вчера (верней уже позавчера) на подлете к Канаде был непропущен борт питер-НЙ, был завернут нарасиюнахуй.
он был развернут, так-как нарушил пространство ПОСЛЕ запрета - ошибка штурмана.
rjkz написав:4. НИкто никому ничего не должен - это хорощий ответ. Как теперь они собираются остановить стремление любых стран и режимов иметь ЯО? Все видят "гарантии" по Будапештскому меморандуму в действии. Никто никому ничего не должен. Это - пять! Каждый диктатор и каждая страна теперь будет знать - если нет ЯО, то тебе "никто ничего не должен".
Ну да, так оно и есть, если в блоке не состоишь, то только добрая воля (как с Kuwait было) и ЯО вас защищает.
И "Будапештский меморандум" - почитайте что там, Консультации предусмотрены и Украине пока ядренным оружием не угрожают, в чем проблема?
Востаннє редагувалось Kripo в Сер 02 бер, 2022 08:50, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Гідний вклад в нашу перемогу Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в мексиканському місті Монтеррей. У першому колі змагань посіяна на турнірі під першим номером Світоліна легко завдала поразки росіянці Анастасії Потаповій – 6:2, 6:1. Перед початком змагання Світоліна заявила, що не гратиме проти російської суперниці, якщо тенісні федерації не виконають рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, згідно з якими представники Росії та Білорусі мають виступати як нейтральні спортсмени, тобто без прапора своєї країни. Міжнародна тенісна федерація (ITF) тимчасово зупинила членство Росії, а також Білорусі у звʼязку з воєнною агресією цих країн проти України. Також Еліна Світоліна пообіцяла виграні на турнірах призові перераховувати, «щоб підтримати нашу армію і гуманітарні сили, щоб допомогти їм захистити Тебе, нашу країну». https://www.radiosvoboda.org/a/news-ten ... 31585.html