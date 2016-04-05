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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 176177178179
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 08:50

  lapay написав:Бреше чи справді поплили?

І прибрехує, і поплили
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 09:03

хакери всього світу атакують ворога і отримують шалені результати

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 09:30

  Успіх написав:
  Козак-характерник написав:
  Василь-Рівне написав: Маленька поправка - не пішов, а призвали, він не доброволець, а пішов під примусом, тому що ... промовчу. Нехай йому щастить, і менше там ляпає своїм язИком, бо ...

Не під примусом, а виконуючи свій обовязок громадянина, згідно законів України.

Саме так!
Хоч міг десь сховатись/пересидіти...- але ж ні, пішов!

п.с.
Коротше, як в тій фразі - " ти нє пАвЄріш!"
Нашу батарею планують сьогодні перекинути в область до...... Васі, який трохи вміє відкидати сніг :wink: :mrgreen:

Хоч чутки ходили, що нас мають забрати охороняти Київ!(куди я і хочу попасти з усіх ліній фронту) :roll:

Думаю, що "бравих Швейків" перекинуть на заміну підготовлених військових, штудіювати Устав та "стримувати" РБ, а останні зможуть тепер посилити ЗСУ в точках зіткнення з військовими підрозділами РФ.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 176177178179
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