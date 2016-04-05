Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 02 бер, 2022 08:50
lapay написав:
Бреше чи справді поплили?
І прибрехує, і поплили
pesikot
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Додано: Сер 02 бер, 2022 09:03
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greenozon
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Додано: Сер 02 бер, 2022 09:30
Успіх написав: Козак-характерник написав: Василь-Рівне написав:
Маленька поправка - не пішов, а призвали, він не доброволець, а пішов під примусом, тому що ... промовчу. Нехай йому щастить, і менше там ляпає своїм язИком, бо ...
Не під примусом, а
виконуючи свій обовязок громадянина,
згідно законів України.
Саме так!
Хоч міг десь сховатись/пересидіти...- але ж ні, пішов!
п.с.
Коротше, як в тій фразі - " ти нє пАвЄріш!"
Нашу батарею планують сьогодні перекинути в область до...... Васі, який трохи вміє відкидати сніг
Хоч чутки ходили, що нас мають забрати охороняти Київ!(куди я і хочу попасти з усіх ліній фронту)
Думаю, що "бравих Швейків" перекинуть на заміну підготовлених військових, штудіювати Устав та "стримувати" РБ, а останні зможуть тепер посилити ЗСУ в точках зіткнення з військовими підрозділами РФ.
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flyman
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