Додано: Сер 02 бер, 2022 09:59

Будь ласка витратіть 20 хв свого дорогоцінного часу на цей ролик, я подібних переглянув не один і не два і в тому числі російських - цей найліпший, найпрофесійніший це шанс зберегти життя собі, своїм близьким і просто сторонній людині



Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.