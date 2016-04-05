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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 177178179180181>
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 09:03

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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 09:30

  Успіх написав:
  Козак-характерник написав:
  Василь-Рівне написав: Маленька поправка - не пішов, а призвали, він не доброволець, а пішов під примусом, тому що ... промовчу. Нехай йому щастить, і менше там ляпає своїм язИком, бо ...

Не під примусом, а виконуючи свій обовязок громадянина, згідно законів України.

Саме так!
Хоч міг десь сховатись/пересидіти...- але ж ні, пішов!

п.с.
Коротше, як в тій фразі - " ти нє пАвЄріш!"
Нашу батарею планують сьогодні перекинути в область до...... Васі, який трохи вміє відкидати сніг :wink: :mrgreen:

Хоч чутки ходили, що нас мають забрати охороняти Київ!(куди я і хочу попасти з усіх ліній фронту) :roll:

Думаю, що "бравих Швейків" перекинуть на заміну підготовлених військових, штудіювати Устав та "стримувати" РБ, а останні зможуть тепер посилити ЗСУ в точках зіткнення з військовими підрозділами РФ.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 09:37

Буча

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vitaliian
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Ирпень 11 линия



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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 бер, 2022 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 09:42

  airmax78 написав:Вообще как-то очень необычно ВСУ воюют в этой войне. Как-то не по-советски. Вероятно все-таки 8 лет не потеряли даром.

фото і відео розбитої, розтрощеної російської техніки, трупи ворогів - підтверджують, що російський бліцкріг провалився.
Затяжна війна.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 09:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Нашу батарею планують сьогодні перекинути в область до...... Васі

Якщо попадеш в те місто де я мешкаю і потрібна буде допомога, пиши в о\п - допоможу обов'язково. І ще прохання - не викладай тут жодних фото, ти в бойовій частині, це суворо заборонено.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 09:59

Будь ласка витратіть 20 хв свого дорогоцінного часу на цей ролик, я подібних переглянув не один і не два і в тому числі російських - цей найліпший, найпрофесійніший це шанс зберегти життя собі, своїм близьким і просто сторонній людині
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 10:01

  Frant написав:
  airmax78 написав:Вообще как-то очень необычно ВСУ воюют в этой войне. Как-то не по-советски. Вероятно все-таки 8 лет не потеряли даром.

фото і відео розбитої, розтрощеної російської техніки, трупи ворогів - підтверджують, що російський бліцкріг провалився.
Затяжна війна.

Не думаю.
Наступна війна буде між дронами,
А ще наступніша в Метесесвіті Фейсбука чи чомусь подібному.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 10:03

Перемога вже скоро!

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Нашу батарею планують сьогодні перекинути в область до...... Васі

Якщо попадеш в те місто де я мешкаю і потрібна буде допомога, пиши в о\п - допоможу обов'язково. І ще прохання - не викладай тут жодних фото, ти в бойовій частині, це суворо заборонено.

Дякую.
Я знаю про фото, тому нічого такого не викладаю - кусочок середини казарми - це ні про що!
Я ж не буду виставляти фото довколишніх будівель/місця дислокації ;)

...так само, як і не пишу "конкретно/що саме і скільки", що ми вчора півдня завантажували ящики з різною/різними.... :wink:
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  #<1 ... 177178179180181>
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