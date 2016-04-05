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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 02 бер, 2022 10:05
Среда 2.03.2022г, в утреннем отчете президенту россии путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС рф- 7688 человек.
Эквадор сейчас отправляет батальон добровольцев на помощь Украине
Допомагати Україні вирушають 70 добровольців з Японії, серед них ветерани сил самооборони та Французького іноземного легіону
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Додано: Сер 02 бер, 2022 10:08
Успіх написав:
Я знаю про фото, тому нічого такого не викладаю - кусочок середини казарми - це ні про що!
Навіть це не можна, немає часу писати чому - НІЧОГО НЕ МОЖНА - ЖОДНИХ ФОТО
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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Додано: Сер 02 бер, 2022 10:13
Василь-Рівне написав: Успіх написав:
Я знаю про фото, тому нічого такого не викладаю - кусочок середини казарми - це ні про що!
Навіть це не можна, немає часу писати чому - НІЧОГО НЕ МОЖНА - ЖОДНИХ ФОТО
А згорену/розтрощену техніку ворога?
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Додано: Сер 02 бер, 2022 10:17
Успіх написав:
А згорену/розтрощену техніку ворога?
Це потрібно, але з дозволу командира, дуже сподіваюсь, що тобі це так і не вдасться зробити.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Сер 02 бер, 2022 10:22
flyman написав: Frant написав: airmax78 написав:
Вообще как-то очень необычно ВСУ воюют в этой войне. Как-то не по-советски. Вероятно все-таки 8 лет не потеряли даром.
фото і відео розбитої, розтрощеної російської техніки, трупи ворогів - підтверджують, що російський бліцкріг провалився.
Затяжна війна.
Не думаю.
Наступна війна буде між дронами,
А ще наступніша в Метесесвіті Фейсбука чи чомусь подібному.
100%. Нет никакого смысла долбать градами бетон и тягать за 1000 км прожорливую технику и цистерны с топливом чтобы беспилотник вывел их из строя лдной ракетой. нулевой результат на табло армия пуйла это вермахт прошлого века.
Вчера С николаева колона шла на кр.рог и заблудилась потому что у них.. не было ни смартфонов ни навигаторов, только бумажные карты.
Следующая война будет между айтишниками, кто быстрее выведет информационную инфраструктуру противника из строя.
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vitaliian
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Додано: Сер 02 бер, 2022 10:30
roberto dark написав: Zebra написав:
Под фрагом ООН может быть большинством стран проголосована миротворческая миссия. РФ не имеет на этот случай право вето. И тогда ни одна конкретная страна не объявит войну. Официально будет считаться, что весь мир уполномочен установить мир на территории Украины.
Миротворцев априори никто не может ввести на территории где конфликт в самой что не есть горячей фазе, со стрельбой из градов и бомбёжками. Если не секрет, вы в Чернигове ещё или успели уехать?
А зачем мне уезжать?
Я в Чернигове, потому что тут чуть ли не каждый хочет убивать фашиков. Около 10-20 тысяч бойцов ТРО, прислали противотанковое оружие, возводятся баррикады, ВСУ идет постоянная подпитка.
Против Чернигова 2-3 БТГ, это максимум 2500-3000 человек, которые не могут вообще понять, зачем их на верную смерть забросили. Артиллерия плотно по ним работает, поэтому они боятся подходить ближе радиуса поражения к городу. Артиллерия постоянно передислоцируется.
Одно только плохо, что город обстреливают и если все затянется, то будет полуразрушен как и в любую затяжную войну.
В любом случае, на данный момент я не вижу с тем количеством автоматчиков и гранатометчиков, которые в городе, и силами которые сформировались для обороны - взять город, хоть 10 БТГ пришлют, стрелять по ним будут из каждого угла.
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Zebra
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Додано: Сер 02 бер, 2022 10:34
phantom_systems написав:
Ужасную картинку и дальше будут показывать, но что касается реального вмешательства, американцы уже дали однозначный отказ. Остальные партнёры по НАТО вряд ли сделают иначе.
Это даже лучше. Потому что когда население понимает, что никто нам не поможет, как до этого, никто не думал что нападут, все считали, мир не позволит, так теперь бегом 200 тысяч бойцов ТРО, плюс еще 300 тысяч в ВСУ резервистов вернулось. 500 тысяч добровольцев как минимум уже с оружием. 500 тысяч, КАРЛ. Этого количества достаточно, чтоб на своей территории противостоять нескольким миллионам наступающих войск. А есть же еще ВСУ, полиция, спецназ...
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Додано: Сер 02 бер, 2022 10:36
vitaliian написав: flyman написав:
Не думаю.
Наступна війна буде між дронами,
А ще наступніша в Метесесвіті Фейсбука чи чомусь подібному.
100%. Нет никакого смысла долбать градами бетон и тягать за 1000 км прожорливую технику и цистерны с топливом чтобы беспилотник вывел их из строя лдной ракетой. нулевой результат на табло армия пуйла это вермахт прошлого века.
Вчера С николаева колона шла на кр.рог и заблудилась потому что у них.. не было ни смартфонов ни навигаторов, только бумажные карты.
Следующая война будет между айтишниками, кто быстрее выведет информационную инфраструктуру противника из строя.
Тому не варто купувати різні Сяомі "умні речі", а користуватися (хоча б не викидати, а тримати на випадок БПЦ) дідівською технікою на ручному/ножному приводі.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Сер 02 бер, 2022 10:45
Ой ледве не забув - хто має можливість - зателефонуйте в цетри переливання крові і спитайте чи саме ваша група крові їм потрібна, якщо так - не зволікайте, біжіть і здавайте, це рятує життя українців
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Сер 02 бер, 2022 10:57
Хакнули наш сайт мінфіну
, олені
Україна нездоланна!
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