Zebra написав:

roberto dark написав: Zebra написав: Под фрагом ООН может быть большинством стран проголосована миротворческая миссия. РФ не имеет на этот случай право вето. И тогда ни одна конкретная страна не объявит войну. Официально будет считаться, что весь мир уполномочен установить мир на территории Украины. Под фрагом ООН может быть большинством стран проголосована миротворческая миссия. РФ не имеет на этот случай право вето. И тогда ни одна конкретная страна не объявит войну. Официально будет считаться, что весь мир уполномочен установить мир на территории Украины.

Миротворцев априори никто не может ввести на территории где конфликт в самой что не есть горячей фазе, со стрельбой из градов и бомбёжками. Если не секрет, вы в Чернигове ещё или успели уехать? Миротворцев априори никто не может ввести на территории где конфликт в самой что не есть горячей фазе, со стрельбой из градов и бомбёжками. Если не секрет, вы в Чернигове ещё или успели уехать?

А зачем мне уезжать?Я в Чернигове, потому что тут чуть ли не каждый хочет убивать фашиков. Около 10-20 тысяч бойцов ТРО, прислали противотанковое оружие, возводятся баррикады, ВСУ идет постоянная подпитка.Против Чернигова 2-3 БТГ, это максимум 2500-3000 человек, которые не могут вообще понять, зачем их на верную смерть забросили. Артиллерия плотно по ним работает, поэтому они боятся подходить ближе радиуса поражения к городу. Артиллерия постоянно передислоцируется.Одно только плохо, что город обстреливают и если все затянется, то будет полуразрушен как и в любую затяжную войну.В любом случае, на данный момент я не вижу с тем количеством автоматчиков и гранатометчиков, которые в городе, и силами которые сформировались для обороны - взять город, хоть 10 БТГ пришлют, стрелять по ним будут из каждого угла.