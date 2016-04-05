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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 02 бер, 2022 11:03
vitaliian написав:
Вчера С николаева колона шла на кр.рог и заблудилась потому что у них.. не было ни смартфонов ни навигаторов, только бумажные карты.
Декомунізація рулить. В них карти з рядянськими назвами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 02 бер, 2022 11:07
lapay написав: vitaliian написав:
Вчера С николаева колона шла на кр.рог и заблудилась потому что у них.. не было ни смартфонов ни навигаторов, только бумажные карты.
Декомунізація рулить. В них карти з рядянськими назвами.
Укр.спецзв'язок неначе відключив функцію ГПС по всій Україні.
Зараз вони будуть блукати, як Макар поміж трьох сосен, навіть з віджатими укр. мобільними телефонами.
Підери-фашисти з радянсько-московитської Росії.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 02 бер, 2022 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 02 бер, 2022 11:16
Zebra написав:
ВСУ идет постоянная подпитка.
Це один із ключових факторів нашої Перемоги. Я би поставив цей фактор на 2 місце. На 1 місці - сила Духу. Тобто можна воювати безкінечно. Кацапам піста!
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Додано: Сер 02 бер, 2022 11:17
Василь-Рівне написав:
Ой ледве не забув - хто має можливість - зателефонуйте в цетри переливання крові і спитайте чи саме ваша група крові їм потрібна, якщо так - не зволікайте, біжіть і здавайте, це рятує життя українців
4- можно без звонка идти и сдавать, её как правило дефицит
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Додано: Сер 02 бер, 2022 11:19
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Не підказуйте!
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Додано: Сер 02 бер, 2022 11:24
vitaliian
В нашем обл. центре сдали столько (уже достаточно), что на дверях станции объявление с номерами телефонов, чтобы не ходили, а звонили и узнавали.
По санкциям и т.д. Примаков (внук того Примакова) заявил, что россия может начать продавать энергоресурсы только за рубли и, мол, тогда посмотрим, на курс и т.д.
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Додано: Сер 02 бер, 2022 11:31
Zebra написав: roberto dark написав: Zebra написав:
Под фрагом ООН может быть большинством стран проголосована миротворческая миссия. РФ не имеет на этот случай право вето. И тогда ни одна конкретная страна не объявит войну. Официально будет считаться, что весь мир уполномочен установить мир на территории Украины.
Миротворцев априори никто не может ввести на территории где конфликт в самой что не есть горячей фазе, со стрельбой из градов и бомбёжками. Если не секрет, вы в Чернигове ещё или успели уехать?
А зачем мне уезжать?
Я в Чернигове, потому что тут чуть ли не каждый хочет убивать фашиков. Около 10-20 тысяч бойцов ТРО, прислали противотанковое оружие, возводятся баррикады, ВСУ идет постоянная подпитка.
Против Чернигова 2-3 БТГ, это максимум 2500-3000 человек, которые не могут вообще понять, зачем их на верную смерть забросили. Артиллерия плотно по ним работает, поэтому они боятся подходить ближе радиуса поражения к городу. Артиллерия постоянно передислоцируется.
Одно только плохо, что город обстреливают и если все затянется, то будет полуразрушен как и в любую затяжную войну.
В любом случае, на данный момент я не вижу с тем количеством автоматчиков и гранатометчиков, которые в городе, и силами которые сформировались для обороны - взять город, хоть 10 БТГ пришлют, стрелять по ним будут из каждого угла.
Чернигов, волею судьбы, героически принял на себя тяжёлый удар, который однозначно бы пришёлся по левому берегу Киева. Берегите себя!
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roberto dark
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