vitaliian написав:Вчера С николаева колона шла на кр.рог и заблудилась потому что у них.. не было ни смартфонов ни навигаторов, только бумажные карты.
Декомунізація рулить. В них карти з рядянськими назвами.
Укр.спецзв'язок неначе відключив функцію ГПС по всій Україні. Зараз вони будуть блукати, як Макар поміж трьох сосен, навіть з віджатими укр. мобільними телефонами. Підери-фашисти з радянсько-московитської Росії.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 02 бер, 2022 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Василь-Рівне написав:Ой ледве не забув - хто має можливість - зателефонуйте в цетри переливання крові і спитайте чи саме ваша група крові їм потрібна, якщо так - не зволікайте, біжіть і здавайте, це рятує життя українців
4- можно без звонка идти и сдавать, её как правило дефицит
vitaliian В нашем обл. центре сдали столько (уже достаточно), что на дверях станции объявление с номерами телефонов, чтобы не ходили, а звонили и узнавали. По санкциям и т.д. Примаков (внук того Примакова) заявил, что россия может начать продавать энергоресурсы только за рубли и, мол, тогда посмотрим, на курс и т.д.
Zebra написав:Под фрагом ООН может быть большинством стран проголосована миротворческая миссия. РФ не имеет на этот случай право вето. И тогда ни одна конкретная страна не объявит войну. Официально будет считаться, что весь мир уполномочен установить мир на территории Украины.
Миротворцев априори никто не может ввести на территории где конфликт в самой что не есть горячей фазе, со стрельбой из градов и бомбёжками. Если не секрет, вы в Чернигове ещё или успели уехать?
А зачем мне уезжать? Я в Чернигове, потому что тут чуть ли не каждый хочет убивать фашиков. Около 10-20 тысяч бойцов ТРО, прислали противотанковое оружие, возводятся баррикады, ВСУ идет постоянная подпитка.
Против Чернигова 2-3 БТГ, это максимум 2500-3000 человек, которые не могут вообще понять, зачем их на верную смерть забросили. Артиллерия плотно по ним работает, поэтому они боятся подходить ближе радиуса поражения к городу. Артиллерия постоянно передислоцируется.
Одно только плохо, что город обстреливают и если все затянется, то будет полуразрушен как и в любую затяжную войну.
В любом случае, на данный момент я не вижу с тем количеством автоматчиков и гранатометчиков, которые в городе, и силами которые сформировались для обороны - взять город, хоть 10 БТГ пришлют, стрелять по ним будут из каждого угла.
Чернигов, волею судьбы, героически принял на себя тяжёлый удар, который однозначно бы пришёлся по левому берегу Киева. Берегите себя!
Так, народ - як десь по новинах почуєте, що Друга Батарея розтрощила ворожу техніку/руЦьких - знате - що це було зроблено з допомогою УСПІХУ!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!! В нас на прапорі, великими буквами так і пише вгорі(я щойно написав) + ще купа сіл і пару міст хлопці напишуть!!! Слава Україні!!!
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку