Додано: Сер 02 бер, 2022 12:27

Росія веде масштабний наступ на Україну. Київ у ніч на 26 лютого витримав атаки з боку російських військ і перебуває під контролем української влади. Легкого та швидкого просування армії РФ не вийшло, Путін пішов на великий ризик, і, схоже, стратегічно прорахувався, висловив в інтерв'ю DW свою думку полковник бундесверу у відставці та військовий експерт берлінського Фонду "Наука та політика" (SWP) Вольфганг Ріхтер (Wolfgang) Richter).



Стратегічна мета військової операції російського керівництва на чолі з Володимиром Путіним здається Вольфгангу Ріхтеру однозначною – зміна політичного керівництва країни, і саме тому основний удар має на меті Київ. Для досягнення своїх цілей Путін не став у перші ж години та дні наступу використати всі накопичені сили на кордонах з Україною, що Ріхтер пояснює надією на слабкість оборони України.



"Путін напевно зробив ставку на якогось роду бліцкриг. Ймовірно, він мав абсолютно хибне уявлення про Україну. Розрахунок був на швидке просування невеликих батальйонних тактичних груп, які створять розриви в оборонних лініях і дозволять оточити частини ЗСУ, які швидко здадуться, і хвиля розпачу і безнадійності захопить решту частин", - аналізує полковник бундесверу у відставці.



Але первісний план, схоже, не вдається реалізувати. "Бліцкріг втрачає свій характер на третій день", - зауважив Вольфганг Ріхтер. Як ілюстрацію він наводить висадку військових десантників у розташованому поруч із Києвом аеропорту Гостомель, які, на думку військового аналітика, зіштовхнулися із серйозними проблемами і змушені чекати на підкріплення з Росії.



Армія РФ може наростити кількість залучених у наступі на Україну сил, але Ріхтер вважає, що нарощування не становитиме більше, ніж ті 150 тисяч солдатів, що вже накопичено біля кордонів України. "Якщо подивитися на ті сухопутні війська, що Росія розмістила біля кордонів України, то це вже половина всіх наявних у неї в розпорядженні військ, якщо не брати до уваги ВПС, ВМС, ракетних військ стратегічного значення та інших", - додав Вольфганг Ріхтер. Він закликав врахувати, що частину сухопутних військ РФ довелося залишити по периметру кордонів РФ, і навіть на військових базах, наприклад, у Азії.



Наступ на Україну точиться на межі стратегічних можливостей армії РФ, вважає відставний офіцер. "Використання більш масованих ударів з повітря або наземних ударів можливе, але означатиме збільшення, причому різке, числа жертв, що зробить ще очевиднішим не тільки зовні, а й усередині самої Росії жахливо високу ціну цієї військової операції", - зауважив аналітик. Якщо зібрати всі ризики воєдино, то, схоже, російський лідер припустився стратегічної помилки, підсумував Ріхтер.



Співвідношення сил російської та української армії, яке більшість аналітиків оцінювали як нерівне на користь Росії, з часом може виявитися не обов'язково на користь РФ – з кожним наступним днем ​​війни, каже німецький військовий аналітик. Так, скупчення 150 тисяч російських солдатів виглядає вражаючим, але це слід порівнювати з активним складом ЗСУ, який становить 255 тисяч людей, зауважив Вольфганг Ріхтер. У Росії є перевага в повітрі, але вона виявилася не такою переважною, як прогнозували експерти. "Так, ті 125 літаків, що є у ЗСУ, не можуть протистояти ВПС РФ, але вирішальний момент - це захист міст і малих населених пунктів, - каже Ріхтер. - Якщо почнуться затяжні бої, а до цього все йде, то в міських боях перевага у повітрі не матиме такого значення".



Українські війська показують серйозний та запеклий опір, що сильно контрастує з моральним станом ЗСУ у 2014 році, коли частина військ просто відмовилася захищатися і навіть частково перейшла на бік РФ, наприклад, у Криму, аналізує Ріхтер. Особливого захоплення, на його думку, заслуговує позиція українського президента Володимира Зеленського. "Зеленський хоче залишатися у Києві та разом зі своїми співгромадянами боротися за свою країну і готовий у разі поразки пожертвувати собою. Ця історична подія і надасть величезного значення для зміцнення української ідентичності", - упевнений аналітик SWP.



Чинником, який може змінити та затягнути хід протистояння, Вольфганг Ріхтер вважає постачання озброєнь українській армії з боку країн – членів НАТО. Про рішення терміново поставити озброєння для захисту України протягом 26 лютого оголосили відразу кілька країн ЄС – Нідерланди, Чехія та, судячи з неофіційних даних, Німеччина. "Чи вирішать ці поставки результат війни - це інше питання. Але якщо Росія не досягне швидко своєї мети, то це буде стратегічний провал у всіх сенсах", - аналізує Ріхтер.



Навіть якщо паде Київ, це ще не означатиме перемоги РФ і не вирішить ані військових, ані політичних завдань Путіна, упевнений аналітик берлінського фонду SWP Ріхтер. "Навіть якщо вдасться встановити якесь проросійське керівництво, то я впевнений, що нинішня влада в Києві, напевно, призначила тіньовий кабінет, який візьме на себе управління країною і подальший опір, який може продовжуватися із заходу України", - сказав Вольфганг Ріхтер.

«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).