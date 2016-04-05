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Додано: Сер 02 бер, 2022 12:04
memberlist.php?mode=viewprofile&u=140044 вилазить нечисть
Україна нездоланна!
Додано: Сер 02 бер, 2022 12:20
Баньте за ІР-адресою, пожиттєво
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 02 бер, 2022 12:25
Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС має розробити план відбудови України після війни на 100 млрд євро коштом Євросоюзу.
За словами Моравецького, українці повинні бачити надію у майбутньому.
"Нам потрібен план відбудови, про який я говорив з президенткою Єврокомісії. Наприклад, 100 мільярдів євро, профінансовані Європейським союзом для того, щоб у найближчі роки знищена інфраструктура, знищені школи, лікарні, розбомблені житла могли бути відбудовані" - сказав польський прем'єр.
Він також зазначив, що дуже важливо приготувати інвестиційний пакет для України, оскільки економіка потребує нових інвестицій, нових робочих місць.
Черговим елементом повоєнної відбудови України, за словами польського прем'єра, має бути енергетична безпека.
"Якби війна пошвидше скінчилась і призвела до того, що наша частина Європи нарешті стала незалежною від російського газу, нафти і вугілля. Це необхідна умова для миру в регіоні у довгостроковій перспективі" - заявив Моравецький.
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Додано: Сер 02 бер, 2022 12:27
Пуйло капут!
Росія веде масштабний наступ на Україну. Київ у ніч на 26 лютого витримав атаки з боку російських військ і перебуває під контролем української влади. Легкого та швидкого просування армії РФ не вийшло, Путін пішов на великий ризик, і, схоже, стратегічно прорахувався, висловив в інтерв'ю DW свою думку полковник бундесверу у відставці та військовий експерт берлінського Фонду "Наука та політика" (SWP) Вольфганг Ріхтер (Wolfgang) Richter).
Стратегічна мета військової операції російського керівництва на чолі з Володимиром Путіним здається Вольфгангу Ріхтеру однозначною – зміна політичного керівництва країни, і саме тому основний удар має на меті Київ. Для досягнення своїх цілей Путін не став у перші ж години та дні наступу використати всі накопичені сили на кордонах з Україною, що Ріхтер пояснює надією на слабкість оборони України.
"Путін напевно зробив ставку на якогось роду бліцкриг. Ймовірно, він мав абсолютно хибне уявлення про Україну. Розрахунок був на швидке просування невеликих батальйонних тактичних груп, які створять розриви в оборонних лініях і дозволять оточити частини ЗСУ, які швидко здадуться, і хвиля розпачу і безнадійності захопить решту частин", - аналізує полковник бундесверу у відставці.
Але первісний план, схоже, не вдається реалізувати. "Бліцкріг втрачає свій характер на третій день", - зауважив Вольфганг Ріхтер. Як ілюстрацію він наводить висадку військових десантників у розташованому поруч із Києвом аеропорту Гостомель, які, на думку військового аналітика, зіштовхнулися із серйозними проблемами і змушені чекати на підкріплення з Росії.
Армія РФ може наростити кількість залучених у наступі на Україну сил, але Ріхтер вважає, що нарощування не становитиме більше, ніж ті 150 тисяч солдатів, що вже накопичено біля кордонів України. "Якщо подивитися на ті сухопутні війська, що Росія розмістила біля кордонів України, то це вже половина всіх наявних у неї в розпорядженні військ, якщо не брати до уваги ВПС, ВМС, ракетних військ стратегічного значення та інших", - додав Вольфганг Ріхтер. Він закликав врахувати, що частину сухопутних військ РФ довелося залишити по периметру кордонів РФ, і навіть на військових базах, наприклад, у Азії.
Наступ на Україну точиться на межі стратегічних можливостей армії РФ, вважає відставний офіцер. "Використання більш масованих ударів з повітря або наземних ударів можливе, але означатиме збільшення, причому різке, числа жертв, що зробить ще очевиднішим не тільки зовні, а й усередині самої Росії жахливо високу ціну цієї військової операції", - зауважив аналітик. Якщо зібрати всі ризики воєдино, то, схоже, російський лідер припустився стратегічної помилки, підсумував Ріхтер.
Співвідношення сил російської та української армії, яке більшість аналітиків оцінювали як нерівне на користь Росії, з часом може виявитися не обов'язково на користь РФ – з кожним наступним днем війни, каже німецький військовий аналітик. Так, скупчення 150 тисяч російських солдатів виглядає вражаючим, але це слід порівнювати з активним складом ЗСУ, який становить 255 тисяч людей, зауважив Вольфганг Ріхтер. У Росії є перевага в повітрі, але вона виявилася не такою переважною, як прогнозували експерти. "Так, ті 125 літаків, що є у ЗСУ, не можуть протистояти ВПС РФ, але вирішальний момент - це захист міст і малих населених пунктів, - каже Ріхтер. - Якщо почнуться затяжні бої, а до цього все йде, то в міських боях перевага у повітрі не матиме такого значення".
Українські війська показують серйозний та запеклий опір, що сильно контрастує з моральним станом ЗСУ у 2014 році, коли частина військ просто відмовилася захищатися і навіть частково перейшла на бік РФ, наприклад, у Криму, аналізує Ріхтер. Особливого захоплення, на його думку, заслуговує позиція українського президента Володимира Зеленського. "Зеленський хоче залишатися у Києві та разом зі своїми співгромадянами боротися за свою країну і готовий у разі поразки пожертвувати собою. Ця історична подія і надасть величезного значення для зміцнення української ідентичності", - упевнений аналітик SWP.
Чинником, який може змінити та затягнути хід протистояння, Вольфганг Ріхтер вважає постачання озброєнь українській армії з боку країн – членів НАТО. Про рішення терміново поставити озброєння для захисту України протягом 26 лютого оголосили відразу кілька країн ЄС – Нідерланди, Чехія та, судячи з неофіційних даних, Німеччина. "Чи вирішать ці поставки результат війни - це інше питання. Але якщо Росія не досягне швидко своєї мети, то це буде стратегічний провал у всіх сенсах", - аналізує Ріхтер.
Навіть якщо паде Київ, це ще не означатиме перемоги РФ і не вирішить ані військових, ані політичних завдань Путіна, упевнений аналітик берлінського фонду SWP Ріхтер. "Навіть якщо вдасться встановити якесь проросійське керівництво, то я впевнений, що нинішня влада в Києві, напевно, призначила тіньовий кабінет, який візьме на себе управління країною і подальший опір, який може продовжуватися із заходу України", - сказав Вольфганг Ріхтер.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Додано: Сер 02 бер, 2022 12:31
Додано: Сер 02 бер, 2022 12:39
Це не кошерний план. Відбудовувати треба за рахунок репарацій від окупанта. Або за рахунок арешту всього майна, коштів, інших цінностей за кордоном. Вони ще за Голодомор не виплатили компенсації. Пуйло вже всіх кацапів "на счьотчик" поставив. Як за минулі злочини, так і за сучасні.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Додано: Сер 02 бер, 2022 12:57
А ще ж і тему "двох рабів" пора підняти...
Може і не на постійно -- але розібрати завали, закопати трупи (краще під неплодовими деревами, може у лісосмугах -- бо ж і справді -- навіщо "сємки" псувати...) -- must have
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Додано: Сер 02 бер, 2022 13:14
Це само собою - репарація працею. Кацапе, працюючи на Україну, ти створюєш і собі прекрасне майбутнє!
Репарація працею - так називалася процедура використання німців, жителів Німеччини та союзних з нею країн у різних роботах на території СРСР з 1945-го по 1956 роки. Крім Німеччини, у цій програмі були задіяні Румунія, Югославія, Угорщина, Болгарія, Чехословаччина – країни, громадяни яких воювали проти Радянського Союзу на боці гітлерівців. Тому бацька нехай теж бульбу копає, чи вулиці підмітає. З пуйлом напару, поки Гаага їм вирок надасть.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 02 бер, 2022 13:22, всього редагувалось 1 раз.
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Додано: Сер 02 бер, 2022 13:20
Вот такой "руский мир" они приносят в Украину (около 4 минут видео из разных мест):
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